Treviso: non vuole mostrare il Green Pass e getta il caffè addosso alla cameriera

Succede in un bar di Treviso: cliente non vuole mostrare il super green pass alla cameriera e le getta il caffè addosso.

di Manuela 13 Dicembre 2021

Andiamo a San Fior, in provincia di Treviso: qui un cliente ha rovesciato un caffè addosso alla cameriera di un bar. L’unica “colpa” della ragazza era stata quella di chiedergli di mostrarle il super green pass così come previsto dalla legge.

Tutto è accaduto venerdì 10 dicembre 2021. Un uomo è entrato nel bar in questione insieme alla compagna e al figlio. La cameriera, come da prassi, ha chiesto a tutti gentilmente di mostrare il super green pass.

Ma ecco che l’uomo, al posto di mostrarglielo, le ha tirato addosso la tazzina di caffè. Anna, questo il nome della cameriera, ha spiegato di essere scoppiata a piangere di fronte al gesto inatteso. Ha ammesso di aver avuto paura: è la prima volta che le succede una cosa così estrema.

E si chiede cosa potrebbe succedere la prossima volta: potrebbero metterle le mani addosso? Infine la cameriera ha chiesto all’autore di questo gesto di essere più umano la prossima volta: lei deve solamente fare il suo lavoro e solo aiutandoci a vicenda potremo uscirne fuori.

Il figlio dell’uomo, poi, si è dapprima scusato con Anna per il gesto del genitore. Poi ha tentato di difendere il padre spiegando che il genitore ha il green pass, ma che si rifiuta di esibirlo.

Situazioni del genere sono proprio quelle temute anche da alcuni gestori di supermercati del Regno Unito. Qui, a causa del timore per la variante Omicron e della continua crescita dei contagi, ecco che il Governo ha fatto dietro front e ha reimposto l’uso obbligatorio della mascherina nei supermercati (ma non in ristoranti e bar). Tuttavia alcuni supermercati si rifiutano categoricamente di ricordare ai clienti l’obbligo della mascherina: non sta a loro farlo e temono aggressioni ai dipendenti.