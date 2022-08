Tripadvisor: stop alle recensioni del ristorante in cui è stata aggredita Beauty Davis, troppi commenti negativi

Tripadvisor si è visto costretto a chiudere le recensioni per il ristorante di Soverato dove la dipendente Beauty Davis era stata aggredita dal titolare per aver osato chiedere i soldi della paga: troppi i commenti negativi e non pertinenti ricevuti.

di Manuela 5 Agosto 2022

Tripadvisor non ha avuto scelta: ha dovuto bloccare le recensioni del ristorante di Soverato dove era stata aggredita Beauty Davis, la dipendente aggredita dal proprietario del locale per aver osato chiedere i soldi della paga. La piattaforma ha giustificato lo stop alle recensioni sostenendo che ci fossero troppi commenti negativi non pertinenti.

Prima un po’ di cronistoria. In questi giorni sta tenendo banco la vicenda del ristorante Lido Mare Nostrum di Soverato, in provincia di Catanzaro. Qui una ragazza di 25 anni di nome Beauty Davis doveva ricevere come previsto una paga di 600 euro. Solo che il suo datore di lavoro, il 53enne Nicola Pirroncello, gliene ha mandati solo 200.

La ragazza ha allora chiesto che gli venisse corrisposto anche il resto della paga prevista, ma a quel punto il ristoratore l’ha aggredita picchiandola. Il video dell’aggressione ha fatto il giro della rete, ma non solo.

Su Tripadvisor, infatti, utenti di tutta Italia che mai avevano messo piede nel locale hanno creato una shitstorm riempiendo la pagina del ristorante di recensioni negative. Il fatto è che queste recensioni e commenti negativi, però, violavano le linee guida di Tripadvisor che spiega chiaramente come i commenti debbano essere inerenti a esperienze dirette nel locale.

Così Tripadvisor si è visto costretto a sospendere le recensioni. Sulla pagina si legge anche una nota di spiegazione. Tripadvisor sottolinea che a causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media, sulla pagina del ristorante in questione sulla piattaforma sono arrivate tantissime recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona (le recensioni, infatti, giudicano il fatto, non come si mangia nel locale). Per questo motivo la piattaforma si è vista costretta a sospendere la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo.

In realtà, però, le recensioni negative continuano a piovere anche su altri social, vedi per esempio la pagina Facebook del locale. Comunque sia, diversi locali calabresi hanno offerto alla ragazza un posto di lavoro che verrà retribuito in maniera corretta.