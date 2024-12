Troppo sale in cucina? Chef José Andrés consiglia il sostituto perfetto

Trovare il giusto equilibrio tra gusto e salute può essere difficile: per fortuna c'è (più di) un sostituto. Chef José Andrés dice la sua, in tempo per le feste.

Le cene festive sono dietro l’angolo. Le difficoltà per chi si trova a imbracciare il grembiule, pare ovvio, sono molte: lo sono per noialtri, amanti più o meno abili dei fornelli; e lo sono anche per chi, di fatto, dell’amore per il cibo ne ha fatto una professione. Un esempio su tutti? Chef José Andrés, tra le altre cose volto della celebre ONG World Central Kitchen e già nominato per il Nobel per la Pace.

L’aiuto, o meglio il consiglio, arriva però da una fonte inaspettata: il suo podcast, Longer Tables with José Andrés. Nel suo ultimo episodio il nostro ha accettato domande e dispensato consigli su come comportarsi di fronte ai dilemmi più comuni delle cene e dei pranzi festivi. Il suggerimento che ci interessa, però, è in realtà sempreverde: utile a Natale così come il resto dell’anno. Come fare se a un piatto manca un po’ di sale?

Il nodo del sale, secondo chef Andrés

“Ho guardato molte gare di cucina e ho scoperto che la critica più comune ai piatti è che semplicemente hanno bisogno di più sale” ha spiegato una fan del podcast, che ha conttatato Andrés per un consiglio. “Quando cucino, però, sono sempre preoccupata di aggiungere troppo sale. Quindi la mia domanda è questa: c’è un condimento che può sostituirlo?”

Quella del gusto è sì una legge importante, ma com’è noto è anche e soprattutto una buona idea non esagerare. Un sostituto, in altre parole, farebbe comodo. Chef José Andrés ha la risposta, enigmatica e solenne al punto giusto: solo perché vuoi usare meno sale non significa che tu debba usare meno di tutto il resto. Ma cioè?

“Impara a giocare con le spezie”, spiega lo chef. “Abbiamo centinaia e centinaia di spezie a portata di mano: basta giocarci finché non trovi qualcosa che fa eccitare le tue papille gustative a ogni assaggio”. Una su tutte? Il pepe nero. “È un ottimo sostituto al sale, ma devi assicurarti che sia fresco e molto fine”. Niente spezie? Nessun problema: si può provare anche con i semi di sesamo tostati, “ottimi per dare sapore alle verdure”.