Trovata morta Anne Burrell, storico volto di food network

Anne Burrell, uno dei volti simbolo di Food Network negli Stati Uniti è mancata il 17 giugno, all’età di 55 anni.

La chef si era conquistata l’apprezzamento del pubblico con la sua inconfondibile capigliatura biondo platino, la forte personalità e l’indubbia competenza culinaria che l’hanno resa una presenza fissa in alcune delle serie più di successo del canale come “Worst Cooks in America”, “Iron Chef America”, “Chef Wanted with Anne Burrell” e “The Best Thing I Ever Ate” oltre a molte altre.

L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia attraverso Food Network, ma resta il mistero sulle cause del decesso.

Chi era Annie Burrell

La storia gastronomica di Burrell passa anche dall’Italia. La celebre chef si era appassionata fin da piccola alla cucina, ispirata dalle ricette della madre e da Julia Child, decidendo di iscriversi al Culinary Institute of America dopo il college.

Da lì l’amore per la cucina italiana l’ha portata al Culinary Institute for Foreigners, a cui è seguita, nel 1996, un’esperienza in Toscana, al ristorante “La Bottega del 30” stellato fino al 2024.

Tornata negli Stati Uniti e lavorando in molte cucine prestigiose nella città di New York, farà la sua prima apparizione televisiva come sous chef in “Iron Chef America” guadagnandosi poi rapidamente dei ruoli da solista.

Un portavoce di Food Network racconta: “Anne era una persona straordinaria e un talento culinario – insegnando e condividendo l’importanza del cibo nella sua vita e la gioia che può portare un buon pasto. I nostri pensieri vanno alla famiglia di Anne e ai suoi fan durante questo periodo di lutto”.

Il mistero sulla morte

In un comunicato diffuso dalla polizia di New York si specifica che le autorità hanno risposto ad una richiesta di aiuto dall’indirizzo di Burrell alle 7.50 del mattino di martedì: “quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato una signora di 55 anni priva di conoscenza e che non rispondeva agli stimoli. I soccorritori sono intervenuti e ne hanno dichiarato il decesso”.

Le indagini sono ancora in corso e le richieste di chiarimento alle autorità sanitarie e ai collaboratori della chef da parte della CNN non hanno ottenuto risposta. Burrell lascia un marito e quattro figli, la madre e il fratello.