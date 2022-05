Tulip ama il rischio e lancia la pancetta per la carbonara

di Manuela 13 Maggio 2022

Si vede che alla Tulip amano il rischio: l’azienda danese ha deciso, infatti, di lanciare sul mercato la sua nuova pancetta a cubetti. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la pubblicizza per realizzare una “carbonara da vero chef”.

Questa pancetta a cubetti verrà prodotta in due versioni: dolce e affumicata (con legno di faggio), il tutto partendo da un taglio di pancetta intera. Ricordiamo, poi, che Tulip è anche lo sponsor della Nazionale Italiana Cuochi: la loro collaborazione si estende anche alla GDO.

Nel rispetto dell’ambiente e seguendo il mantra della sostenibilità, poi, ecco che queste confezioni di Pancetta a cubetti Tulip sono state realizzate con il 60% di plastica riciclata. Tutto molto bello, se non fosse per quel lancio pubblicitario: pancetta nella carbonara?

È vero, pure Lorenzo Biagiarelli ha fatto retromarcia e ha sdoganato la panna nella carbonara, rendendosi conto di essere stato troppo intransigente nei suoi giudizi in passato.

Però è altrettanto vero che in Italia ci sono tantissimi integralisti della carbonara: stiamo parlando dei fautori del guanciale. In molti, infatti, non accettano che nella carbonara venga messa la pancetta al posto del guanciale, per cui pubblicizzare una pancetta per la carbonara in un paese in cui mettere insieme le parole “pancetta” e “carbonara” nella stessa frase rischia di scatenare (di nuovo) le piaghe d’Egitto, beh, è da veri amanti del rischio.