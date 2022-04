Carbonara: Lorenzo Biagiarelli si redime e accetta la panna

di Manuela 6 Aprile 2022

Torniamo a parlare di carbonara (beh, per forza, oggi è il Carbonara Day 2022), ma questa volta riportano il retromarcia di Lorenzo Biagiarelli: lo chef, nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, si redime e accetta la panna nella carbonara.

In un post pubblicato sui social, Bigiarelli afferma che, ogni anno, in occasione del Carbonara Day, scopre cose nuove. Quest’anno, per esempio, ha scoperto che nel 2018 era un “coglione” (parole sue, non nostre). E pubblica poi un suo post del 6 aprile 2018 nelle quali diceva: “Oggi è la giornata nazionale della pasta alla carbonara. Mi sembra giusto dedicare un pensiero a tutte le carbonare che ogni giorno devono subire litri di panna e dadini di pancetta affumicata mentre la comunità internazionale, come al solito, tace”.

Rispondendo poi ai commenti che gli chiedevano se nel 2018 fosse un purista della carbonara e cosa gli fosse successo dopo, ecco che lo chef dice: “Nell’umido ho trovato un cervello”.

Sempre leggendo i commenti, alcuni utenti chiariscono poi ulteriormente questo cambio di pensiero: le persone intelligenti, talvolta, capiscono che pretendere di avere la verità in tasca, soprattutto per questioni ininfluenti come questa, è da sciocchi.

Ovviamente, poi, sotto al post si è scatenata la solita ridda di commenti che possiamo così classificare:

irriducibili della carbonara tuorli, pepe, guanciale e pecorino che non accettano nessuna altra variante e non ne vogliono neanche sentir parlare

fautori de “La carbonara è mia e me la cucino come pare a me”

utenti più moderati che cercano di dare una motivazione al dictat “No panna nella carbonara”. Costoro sostengono che se si aggiunge la panna per garantire maggior cremosità, allora non serve a nulla. Se invece la si vuole aggiungere per darle un sapore diverso dal solito, allora è un altro discorso

altri utenti, poi, non riescono a spiegarsi tutta questa ossessione per la carbonara visto che anche chef rinomati offrono versioni alternative con la panna o con altri ingredienti

visto che anche chef rinomati offrono versioni alternative con la panna o con altri ingredienti utenti random che transitano di lì e postano commenti a casaccio sostenendo che Biagiarelli non scriva più come una volta e che pretendono che scriva post come piace a loro

Questo il post su Facebook dove Bigiarelli ha fatto retromarcia:

Ogni anno, in occasione del Carbonara day, scopro cose nuove. Oggi, ad esempio, ho scoperto che nel 2018 ero un coglione. Posted by Lorenzo Biagiarelli on Tuesday, April 5, 2022

E voi a che gruppo appartenente? Panna sì, panna no, fai come ti pare tanto il piatto te lo mangi te, commenti a caso che non c’entrano nulla?