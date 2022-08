Turchia: cucciolo di orso mangia per errore il “miele pazzo” e si ubriaca

Andiamo in Turchia perché qui un cucciolo d'orso ha mangiato per errore il cosiddetto "miele pazzo" e si è ubriacato. Fortunatamente è stato salvato dai veterinari.

di Manuela 12 Agosto 2022

Tutto è successo in Turchia, più precisamente nella provincia di Duzce, nella parte nord-occidentale del paese: un cucciolo di orso ha mangiato per errore del “miele pazzo” finendo così con l’ubriacarsi. Ma per fortuna è stato salvato dai veterinari dei parchi nazionali della zona.

È noto che gli orsi adorino il miele. Solo che questo cucciolo si è sbagliato e ha mangiato quello che viene definito “miele pazzo” (o “deli bal” in turco): si tratta di una sostanza dolce, simile al miele, ma prodotta dal rododendro. Il fatto è che il miele di rododendro contiene la grayanotossina, sostanza dalle proprietà stimolanti e che nella medicina tradizionale viene usata per curare i dolori, lo stress, l’ipertensione, i problemi di stomaco, il mal di testa e l’ansia.

In generale, mangiare un cucchiaino del mad honey causa una sensazione di euforia e rilassamento. Molto probabilmente il cucciolo in questione ha mangiato un po’ troppo miele pazzo, finendo così con l’intossicarsi. L’orso sembrava quasi ubriaco: barcollava e si lamentava. Fortunatamente per lui è stato trovato dalle guardie dei parchi nazionali della zona.

Caricato sul pick-up, è subito stato portato da un veterinario dove è stato sottoposto alle cure del caso. Verosimilmente sarà fuori pericolo nel giro di qualche giorno e potrà essere presto liberato nel bosco. Nel frattempo, però, il Ministero dell’Agricoltura ha chiesto ai turchi di dare un nome a questo orso troppo goloso.

Comunque queste cose non succedono solo in Turchia: lo scorso anno qui da noi, a Modena, un tasso era finito in coma etilico dopo aver mangiato troppi fichi.