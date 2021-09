Turin Coffee 2021: l’11 e il 12 settembre, a Torino, la 4° edizione del “salone del caffè”

di Luca Venturino 6 Settembre 2021

Turin Coffee torna a Torino sabato 11 e domenica 12 settembre, per un fine settimana volto a scoprire lo stretto legame tra questo prodotto e il capoluogo piemontese.

Non cambia lo spirito, che proporrà l’esplorazione delle declinazioni più golose e particolari del caffè, ma come vi avevamo già anticipato cambia la location. Dopo le prime tre edizioni in Piazza Carlo Alberto, infatti, la manifestazione si sposta in Piazza San Carlo, soprannominata come “il salotto della città”.

L’edizione 2021 era prevista per giugno, ma è slittata a settembre a causa delle disposizioni per fronteggiare la diffusione del Covid-19. Come le scorse edizioni, Turin Coffee ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Torino e dalla Camera di Commercio.

Nato grazie al lavoro di collaborazione fra le torrefazioni Lavazza, Caffè Vergnano e Costadoro, l’Assessore al Commercio Alberto Sacco e l’agenzia di organizzazione eventi To Be Events, il Salone Internazionale del Caffè è un festival che si pone come obiettivo il comunicare all’Italia intera l’importanza culturale di una bevanda che è parte integrante della nostra quotidianità.

“Il Turin Coffee rappresenta un evento unico nel suo genere, ormai consolidato e molto partecipato sul territorio, che celebra una delle più importanti eccellenze torinesi, il caffè”, ha dichiarato l’Assessore al Commercio Alberto Sacco. Sono certo che il festival darà un forte segnale di ripresa per la città e le aziende coinvolte, confermandosi una grande occasione per il settore del turismo, che sta vivendo un momento difficile non solo sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale e globale”.

Sul palco del festival si raccoglieranno vere personalità di riferimento nel proprio settore di competenza che trasmetteranno le proprie conoscenze e la propria passione.

Segnaliamo la presenza degli stellati degli chef Michelangelo Mammoliti e Paolo Griffa, Alberto Quadrio, Gianluca Fusto e Andrea Besuschio. Con loro ci sarà anche il maestro gelatiere Paolo Brunelli, i bartender Dennis Zoppi e Tommaso Cecca e gli autori Fabio Verona e Petunia Ollister.

Il programma dell’evento prevede degustazioni, dialoghi, cooking show e seminari. Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare al Tour dei Caffè Storici della città, che permetterà di sperimentare un affascinante itinerario tra i caffè più antichi della città, e di visitare il Museo Lavazza per un’immersione a 360° nella cultura globale del caffè.

Partner dell’evento sarà l’associazione Sca Italy (Specialty Coffee Association Italiana), che avrà a disposizione il suo palco.