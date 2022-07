Turismo, è nata l’associazione che riunisce i 27 Paesaggi Rurali di Interesse Storico

di Luca Venturino 14 Luglio 2022

Ventisette Paesaggi Rurali di Interesse Storico, che di fatto spaziano dalle colline terrazzate della Valpolicella, ordinate come spartiti musicali, ai limoneti profumati di Amalfi passando anche per la fascia olivata che si allunga tra Spoleto e Assisi – ora tutti uniti ufficialmente in una singola associazione, nata nell’insegna di una politica verde che lega un’Italia sostenibile, forte delle sue eccellenze naturali ed enogastronomiche. La firma è avvenuta nella giornata di oggi, giovedì 14 luglio, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a Roma, e di fatto segue il primo Congresso dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (Pris), tenutosi in quel di Firenze nell’autunno del 2021, durante il quale si discusse del turismo, della tutela e della promozione dei Paesaggi stessi.

La neonata associazione si porrà di fatto come interlocutore istituzionale sia a livello regionale che nazionale, e perfino europeo; e mira a proporsi come primo mattoncino di una risposta concreta nei confronti delle sempre più comuni emergenze ambientali e socio-economiche, dalla siccità agli incendi, in modo da promuovere un modello di sviluppo sostenibile ed efficace. Gli stessi Paesaggi Storici rappresentano, dopotutto, esempi viventi di agricoltura sostenibile e resiliente, basata su di un legame armonico tra uomo e natura.

“Le identità e i territori italiani non possono essere mercanteggiati” ha dichiarato il Consigliere ministeriale con funzioni di alta consulenza del Mipaaf, Giuseppe Ambrosio, intervenuto alla presentazione dell’iniziativa. “I nostri paesaggi non devono essere replicati. Sono nostri, li abbiamo creati. L’idea di aver creato l’associazione dei paesaggi vi deve rendere orgogliosi”.