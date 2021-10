Uber Eats arriva anche a Perugia: si parte con 40 ristoranti

di Marco Locatelli 1 Ottobre 2021

Uber Eats ora è disponibile anche a Perugia, con 40 ristoranti che hanno già aderito alla piattaforma di food delivery.

A partire da oggi, i perugini potranno ordinare il loro pasto a domicilio da 40 locali sparsi per il capoluogo umbro. Con la nuova apertura – si legge in una nota – l’azienda rafforza la propria presenza in Italia, con oltre 50 città (per un totale di oltre 400 Comuni) attive sulla piattaforma, e 6 mila ristoranti sull’app.

Per i consumatori – prosegue la nota – , sono stati recentemente introdotti la consegna contactless (gli utenti possono liberamente decidere tramite la piattaforma di ricevere la consegna davanti alla porta della propria abitazione oppure anche all’esterno, evitando il contatto diretto con il corriere) e il Pick up (permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna).

E proprio sul fronte pickup, pochi giorni fa proprio Uber Eats ha lanciato una nuova mappa interattiva che permette all’utente di conoscere i ristoranti che fanno il servizio di ritiro dell’ordine direttamente al locale.