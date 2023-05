Ucraina: agricoltore sfrutta un trattore per sminare i campi

In Ucraina un agricoltore ha modificato in maniera alternativa il suo trattore in modo da trasformarlo in una macchina per sminare i campi

di Manuela Chimera 4 Maggio 2023

Andiamo in Ucraina perché qui un agricoltore si è dimostrato il degno erede di McGiver: ha trasformato il suo trattore in modo da modificarlo in un dispositivo per sminare i campi.

Come funziona il trattore antimine in Ucraina?

L’agricoltore in questione si chiama Oleksandr Kryvtsov e vive nella città di Hrakove. A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’esercito di Mosca ha lasciato diverse mine nei campi. Nonostante le forze russe siano state respinte da diverse parti dell’Ucraina orientale da una controffensiva nazionale nel corso dello scorso anno, ecco che le mine sono rimaste ad infestare molti campi, rendendo assai pericoloso per gli agricoltori seminare il grano per il prossimo raccolto.

Per rendere i campi nuovamente sicuri, devono intervenire gli sminatori ufficiali, solo che questi ultimi sono oberati di lavoro e i tempi si allungano. Per questo motivo Oleksander Krystov ha deciso di fare di testa sua.

In pratica ha ideato un trattore telecomandato che è in grado di resistere alle esplosione. L’agricoltore ha prelevato la corazza esterna di alcuni veicoli militari russi danneggiati e l’ha usata per proteggere il trattore.

Successivamente ha acquistato un sistema telecomandato che avrebbe permesso a uno dei suoi dipendenti di azionare il trattore a distanza, stando al riparo nella benna di uno scavatore sospesa in aria nella vicinanze.

Krystov ha spiegato ai Reuters di essersi dovuto ingegnare in quanto è arrivato il momento della semina, ma finché non arrivano gli sminatori loro non possono fare nulla. Il trattore così modificato sembra funzionae: pur avendo calpestato una mina anticarro, la protezione è saltata via, ma il trattatore non è stato danneggiato.

Così ha nuovamente riattrezzato il trattore e lo ha rimesso al lavoro.

Effettivamente molti dei territori dell’Ucraina hanno ancora problemi con le mine lasciate dai russi. Solamente la scorsa settimana il primo ministro Denys Shmyhal ha dichiarato che circa il 30% della superficie del paese è stata minata. Per questo motivo il governo si sta concentrando sulle operazioni di sminamento dei terreni agricoli, cercando di ripristinarli il più velocemente possibile.

Ma i territori sono ampi, i campi sono tanti e gli sminatori sono pochi. Serhii Dudak, capo dell’unità di sminamento che sta supervisionando il lavoro del trattore, ha spiegato che la mole di lavoro è enorme e che non hanno tempo per sminare tutti i campi. Parlando del campo di Krystov, per sminarlo con le tecniche tradizionali a mano ci vorrebbero anni. Ma visto che il trattore sta funzionano, perché non implementarne il suo uso anche altrove?

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]