Ucraina: chef e scrittori di cucina raccolgono fondi per i bambini colpiti dalla guerra

Grazie al progetto Cook for Ukraine, chef e scrittori di cucina stanno raccogliendo fondi per aiutare i bambini ucraini colpiti dalla guerra.

di Manuela 4 Marzo 2022

Si chiama Cook for Ukraine ed è una raccolta fondi ideata da chef e scrittori di cucina per aiutare i bambini ucraini colpiti dalla guerra Russia-Ucraina. Al centro di questa iniziativa ci sono gli chef e scrittori Alissa Timoshkina, Olia Hercules e Zuza Zak.

Il progetto si è ispirato a Cook for Siria che, nel 2016, aveva raccolto più di 1 milione di sterline per sostenere il lavoro dell’Unicef nel paese colpito dalla guerra. E adesso la stessa cosa viene fatta per l’Ucraina: per donare basta andare sull’apposita pagina di raccolta fondi.

Olia Hercules, residente a Londra, ma nata in Ucraina, ha spiegato che non importa in quale parte del mondo ci sia la guerra, le persone si stancano sempre dei conflitti e si dissociano da essi. È fondamentale dunque mantenere sempre l’elemento umano e non c’è nulla di più umano che condividere il cibo.

La chef afferma che non vuole che vengano persi di vista gli esseri umani che si trovano dietro i titoli dei giornali.

Alissa Timoshkina, chef russa, ha poi aggiunto che Cook for Ukraine lavorerà a stretto contatto con l’Unicef per assicurarsi che i fondi raccolti vengano inviati là dove sono più necessari. L’Unicef è il partner perfetto in questa occasione in quanto ha già gestito i fondi della campagna Cook for Siria, quindi sa come muoversi in questi frangenti.

Ha sottolineato che è importante sapere che i soldi stanno arrivando dove servono davvero e in maniera veloce: quello che sta accadendo è orribile e il loro movimento vuole sostenere le famiglie, con particolare riferimento a donne e bambini.

Cook for Ukraine e l’Unicef hanno spiegato che più di 7,5 milioni di bambini potrebbero rimanere senza accesso ai servizi essenziali man mano che il conflitto si intensificherà.

Oltre alle donazioni, il progetto sta sollecitando ristoranti, pub e altre attività ricettive a ospitare cene di beneficenza o ad aggiungere piatti ucraini nei menu. Proprio in tale ottica, Alissa Timoshkina e Olia Hercules potrebbero a breve scrivere un libro di ricette dedicato all’Ucraina.

Sono tanti i progetti di sostegno a favore della popolazione ucraina: per esempio il World Food Programme sta fornendo assistenza alimentare ai rifugiati, mentre in generale la ristorazione di tutto il mondo sta dando il suo aiuto.

[Crediti Foto | Pagina Facebook Alissa Timoshkina]