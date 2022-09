Ucraina, fermata per motivi di sicurezza una delle navi approdate a Bari: a bordo 6mila tonnellate di grano

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Una delle due navi cargo con bandiera ucraina recentemente approdate al porto di Bari è stata sottoposta a fermo amministrativo da parte delle autorità portuali: si tratta della Triumph IV, salpata dal porto fluviale di Reni, confinante con la Moldavia e la Romania, con a bordo un carico di 6 mila tonnellate di grano. Secondo quanto lasciato trapelare, l’imbarcazione è stata fermata per motivi di sicurezza in seguito all’ispezione del Nucleo porta State Control della Capitaneria di Porto di Bari, anche se si sottolinea che le operazioni di sbarco del carico potranno procedere come previsto.

Il problema – di nuovo, stando a quanto trapelato dai primi rapporti della Capitaneria – è che la nave “presenta uno stato di manutenzione pessimo”: nello specifico, gli ispettori delle forze dell’ordine locali hanno riscontrato “gravi carenze relative ai mezzi di salvataggio, ai sistemi di sicurezza antincendio e alla preparazione professionale dell’equipaggio relativamente alle procedure per la lotta antincendio”. Sono state segnalate condizioni “altrettanto disastrose” anche per quanto concerne le condizioni di vita o di lavoro a bordo del mercantile. Importante notare, per di più, che a bordo della nave è stata rilevata una notevole quantità di rifiuti, che l’equipaggio è stato obbligato a sbarcare: la Triumph IV rimarrà bloccata nel porto del capoluogo pugliese fino a quando “tutte le deficienze individuate non saranno rettificate”.