Ucraina, il ministro dell’agricoltura Roman Leshchenko si è dimesso per motivi di salute

di Luca Venturino 25 Marzo 2022

Roman Leshchenko, ministro dell’agricoltura dell’Ucraina, ha annunciato nella giornata di giovedì 24 marzo le sue dimissioni a causa di gravi motivi di salute. In un post online, Leshchenko ha affermato di aver preso la decisione “con il cuore pesante”, ma di avere piena fiducia nel suo successore, l’esperto legislatore Mykola Solskyi.

Le decisione di Leshchenko arriva dopo circa un mese dall’inizio del conflitto con la Russia, che ha obbligato il governo ucraino a fermare l’esportazione di numerosi prodotti agricoli nel tentativo di allontanare il rischio di carenza cibo. Solskyi, tuttavia, dovrebbe essere un degno sostituto: all’interno del parlamento ucraino è visto come uno dei personaggi chiave dietro le riforme che hanno portato ad aprire il mercato fondiario nazionale, revocando un divieto di lunga data sulla vendita di terreni agricoli e sbloccando nuove opportunità di investimento nel settore. In ogni caso, Solskyi si trova a dover fare i conti con previsioni tutt’altro che rosee per o prossimi raccolti: Leshchenko aveva spiegato che verosimilmente l’area di semina si sarebbe più che dimezzata a causa del conflitto, e che la situazione avrebbe potuto peggiorare ulteriormente considerando che “il territorio delle ostilità è in continuo movimento”.