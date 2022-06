Ucraina, la Russia garantirà la sicurezza delle navi cargo che trasportano il grano

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Passi in avanti – piccoli, per carità, ma comunque nella direzione giusta. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare delle tonnellate di grano rimaste bloccate nei porti dell’Ucraina, il cui stop ha ulteriormente scosso il mercato internazionale alimentando di fatto ancora di più lo spettro di una crisi alimentare su scala globale. In questo contesto, hanno fatto molto discutere anche le più recenti dichiarazioni di Mosca, secondo le quali la Russia sarebbe stata disposta a permettere la ripresa delle esportazioni via mare a patto di una netta revisione delle sanzioni precedentemente imposte dal blocco occidentale, scattate di fatto in seguito all’invasione del territorio ucraino. Ebbene, nella giornata di oggi, giovedì 2 giugno, il ministero della Difesa russo ha dato il via libera alle navi cargo per il trasporto del grano.

La notizia è stata in primis riportata dai colleghi di Interfax, un’importante agenzia di stampa, che per l’appunto ha sottolineato come il ministero abbia dichiarato che le navi che trasportano grano siano libere di lasciare i porti ucraini che si affacciano sulle acque del Mar Nero attraverso “corridoi umanitari”, e che la stessa Russia è pronta a garantire la loro sicurezza. Nel corso dello stesso intervento, il ministero ha inoltre insistito su come Mosca non abbia intenzione di abusare l’attuale situazione umanitaria in Ucraina ai fini della – secondo la definizione russa – “operazione militare speciale” in corso.