Ucraina: lo chef stellato Ievgen Klopotenko trasforma il ristorante in rifugio per i militari

di Manuela 23 Marzo 2022

Torniamo in Ucraina perché qui il noto chef Ievgen Klopotenko, ex vincitore di MasterChef, ha deciso di trasformare il suo ristorante stellato Klopotenko ‘100 rokiv tomu vpered’ di Kiev in un rifugio dove fornire cibo e assistenza ai militari e ai volontari ucraini.

Insieme ai suoi dipendenti, Klopotenko ha messo da parte per un attimo i piatti d’alta cucina e in pentoloni enormi si occupa di cucinare per la resistenza. E la stessa cosa hanno fatto molti altri chef ucraini che hanno deciso di trasformare i loro ristoranti in mense.

Durante un’intervista rilasciata a Repubblica, Klopotenko ha spiegato che non sanno mai né quante persone andranno a mangiare da loro, né cosa cucineranno: tutto dipende da quale cibo riesce ad arrivare. Il fatto è che i negozi sono praticamente vuoti e gli approvvigionamenti faticano ad arrivare, per cui quel poco che si riesce a trovare viene dato agli abitanti.

Anche lo chef ribadisce che fra le materie prime che scarseggiano maggiormente ci sono la farina e i cerali. Per questo motivo Klopotenko e gli altri chef si devono adattare a preparare i pasti con quanto riescono a trovare. Fra i piatti che ancora vengono preparati c’è il bortsch, una minestra di barbabietola candidata, fra l’altro, a patrimonio immateriale dell’umanità.

Lo chef, poi, ha dichiarato all’Ansa che vorrebbe che la comunità internazionale capisse che l’Ucraina non è parte della Russia e che ha una propria cultura gastronomica. Per questo motivo invita tutti gli chef internazionali a cucinare il bortsch in quanto è un piatto ucraino (anche se la sua paternità è contesa fra Russia e Ucraina), donando poi i proventi se possibile seguendo lo slogan “Make Bortsch not War”.

Ecco un video su Instagram dove si vede lo chef cucinare per i militare e i volontari ucraini: