Ucraina: su Google Maps le recensioni dei ristoranti russi diventano notizie sulla guerra

di Luca Venturino 1 Marzo 2022

La guerra si combatte anche su internet, e lo si fa con l’informazione facendola germogliare con ingegno utilizzando quei luoghi digitali che permettono di testimoniare quanto sta accadendo, in modo che il resto del mondo possa assistere. Questo il sentimento che sta al cuore dell’ultimo messaggio diventato virale sui social, che invita a riempire le recensioni dei ristoranti russi su Google Maps con notizie e foto della guerra in Ucraina.

Niente più pareri su antipasti, dolci e primi, nessun critico gastronomico improvvisato che scrive quattro paragrafi in italiano arcaico per poi dire che sì, alla fine si mangia abbastanza bene (anche se forse mancava un po’ di sale), niente lamentele sul prezzo. Aprendo le recensioni dei ristoranti moscoviti da Google Maps appaiono richieste di pace, denunce alle atrocità, foto di feriti e morti, video di bombardamenti nelle città e altri centri abitati; in modo che tutti possano vedere con i propri occhi costa sta realmente accadendo in Ucraina. In alternativa, su Twitter, si può invece ammirare un contadino ucraino rubare un carro armato nemico utilizzando un trattore.