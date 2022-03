Ucraina, Tripadvisor e Google sospendono le recensioni dei ristoranti in Russia

di Dissapore 4 Marzo 2022

Google e TripAdvisor hanno disabilitato le recensioni dei ristoranti in Russia e Ucraina dopo che molte persone le hanno utilizzate come spazio per protestare contro l’invasione. La decisione del colosso di Mountain View è venuta dopo che gli spazi delle recensioni erano stati utilizzati per condividere notizie e commenti sulla guerra: Google ha detto a CNET di aver bloccato tutte le nuove recensioni, mentre TripAdvisor ha dichiarato a Business Insider che sta bloccando solo le recensioni sui posti in cui ha notato movimenti anomali, ovvero un aumento nelle persone che le usano per parlare dell’invasione dell’Ucraina.

Dopo l’inizio delle ostilità, le aziende russe sono state inondate di recensioni contenenti messaggi sull’invasione dell’Ucraina. La campagna sembra essere in parte stimolata dal gruppo di hacker online Anonymous, che ha twittato ai 7,7 milioni di follower dell’account @youranonnews di lasciare messaggi su “cosa sta succedendo in Ucraina” nelle recensioni di Google Maps alle aziende e i ristoranti russi. Una recensione di un caffè di Mosca diceva: “Il tuo governo ti sta mentendo sul conflitto in Ucraina. Non è un’operazione di salvataggio e non ci sono nazisti lì!”, o “Molti bambini e persone innocenti sono morti. Non ascoltare la propaganda del governo”.

La risposta di Google alla campagna è stata quella di disabilitare le nuove recensioni: “A causa di un recente aumento dei contenuti forniti su Google Maps relativi alla guerra in Ucraina, abbiamo messo in atto protezioni aggiuntive per monitorare e prevenire i contenuti che violano le nostre norme per Maps, anche temporaneamente bloccando nuove recensioni, foto e video nella regione”. Google ha dichiarato al Wall Street Journal che la sospensione della revisione è stata applicata a località in Russia, Ucraina e Bielorussia. CNET ha riferito che molte recensioni lasciate sulle aziende russe sono state successivamente rimosse da Google.

TripAdvisor invece ha detto a Insider: “Stiamo sta monitorando da vicino tutti gli invii di recensioni in arrivo per le aziende situate nei paesi interessati e adotteremo misure per applicare quelli che chiamiamo ‘avvisi di blocco‘ ogni volta che una struttura riceve un afflusso di invii che non descrivono esperienze di prima mano dei clienti“.