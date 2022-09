UE, il piano per risparmiare energia: vietato tenere due elettrodomestici accesi contemporaneamente

di Manuela 12 Settembre 2022

Udite, udite: l’UE ha partorito un piano geniale per risparmiare energia. A causa dei rincari energetici, praticamente le menti brillanti dell’UE che si occupano di tali questioni hanno deciso che sarà vietato tenere due elettrodomestici accesi contemporaneamente.

Che tradotto significa: per cercare di ridurre i consumi del 5% durante gli orari di picco, ecco che verrà abbassata la potenza dei contatori. Il che vuol dire che in determinate ore non si potranno tenere accesi insieme forno e lavastoviglie o forno e lavatrice. In pratica i distributori di energia metteranno in atto una sorta di lockdown parziale della corrente elettrica.

Ora, al netto del fatto che qualcuno ha già osservato quali siano le principali pecche di questo piano, ovvero che, se per esempio il taglio di potenza dei contatori venisse imposto dalle 18 alle 19, ecco che le persone semplicemente useranno questi elettrodomestici contemporaneamente in altre ore, spostando il picco e non risolvendo nulla, ecco che questo consiglio assomiglia un po’ a quello di cuocere la pasta spegnendo il fuoco: si tratta di accorgimenti che già si mettono in atto, anche solo per altri motivi. E senza che nessun presunto esperto sia dovuto venire a dire alle massaie di mezzo mondo come risparmiare.

Non so voi, ma a casa mia è già impensabile accendere forno e lavatrice insieme o anche solo forno e phon insieme, altrimenti salta subito la corrente. Non oso pensare a quanti altri brillanti consigli del genere arriveranno in futuro.