UE, nuove norme sulla pesca dal 1 gennaio 2020: -10% sulle giornate in mare dei pescatori

Dall’UE arrivano nuove norme sulla pesca. Queste leggi entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2020. Fra le disposizioni si parla di un -10% sulle giornate in mare dei pescatori, con conseguenza anche sulla frittura di paranza e gamberi.

Dal 1 gennaio l’Unione Europea modificherà le regole per quanto riguarda la pesca a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale di sei specie:

gambero viola (Aristeus antennatus)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)

gambero rosa (Parapenaeus longirostris)

nasello (Merluccius merluccius)

scampo (Nephrops norvegicus)

triglia di fango (Mullus Barbatus)

Queste nuove norme non verranno applicate solo in Italia, ma anche in Francia e Spagna. Si parla di leggi che ridurranno del 10% le giornate in mare dei pescatori, cifra che arriverà al 40% nei successivi quattro anni. Queste norme saranno applicate dalla Liguria alla Sicilia, passando anche per la Sardegna, diminuendo quindi il lavoro di pesca.

Fedagripesca-Confcooperativa Pesca nel Mediterraneo ha poi aggiungo che verrà introdotto anche un periodo di fermo di tre mesi per la pesca all’anguilla. Inoltre nell’Adriatico si avrà una riduzione delle catture e della pesca per i piccoli pelagici e maggiori limiti per i demersali (specie dei fondali).

Il fatto è che questi prodotti ittici sono assai richiesti sul mercato italiano: nasello, triglia e scampo sono la base della pesca di paranza. La frittura di pesce è un must della cucina italiana, secondo Fedagripesca tre italiani su quattro la amano. I gamberi, invece, vengono utilizzati anche nelle occasioni importanti. Con queste nuove leggi europee, però, si avrà un notevole impatto sui mari italiani: in essi la pesca a strascico rappresenta il 29% della flotta nostrana con un 25% di occupati nel settore e un 26% di produzione. A rischio sono circa 2mila lavoratori e 700 pescherecci.