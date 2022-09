UK, a ruba il Dubonnet, l’aperitivo francese preferito dalla regina: gli inglesi lo usano per brindare alla sua memoria

A quanto pare in UK non si trova più nei supermercati il Dubonnet: l'aperitivo francese della regina è andato a ruba in quanto gli inglesi lo usano per brindare alla sua memoria.

di Manuela 13 Settembre 2022

Pare che in UK il Dubonnet sia andato esaurito negli scaffali dei supermercati. E tutto per colpa degli inglesi con brindano alla memoria della regina Elisabetta con quello che era il suo aperitivo francese preferito. Grande soddisfazione, ovviamente, da parte del produttore che ha visto le vendite impennarsi.

A quanto pare la regina Elisabetta adorava così tanto il Dubonnet da conferirgli nel novembre 2021 l’onorificenza nota come Royal Warrant (questo cocktail faceva anche sempre parte del pranzo di Natale della famiglia reale). Amato anche dalla regina madre, il Dubonnet è di proprietà della Pernod Ricars ed è realizzato con un mix di vino, erbe aromatiche e spezie, fra cui spiccano il thè nero, il chinino e il ribes nero. Il sapore combinato di tutto ciò è una sorta di Campari leggermente più dolce.

Simone de Beauregard, direttore di Pernod Ricard, ha spiegato che la popolarità (e le vendite) del Dubonnet sono decollate non solo per l’amore della regina per questo prodotto e per il desiderio delle persone di brindare a lei dopo la sua morte con il medesimo marchio, ma anche a causa del fatto che il Negroni è diventato di tendenza.

In realtà il Dubonnet ha visto un incremento delle vendite sin dalla pandemia. Le persone, essendo bloccate a casa, provavano e mescolavano più cocktail per far passare il tempo. Inoltre molti giovani stanno cercando sempre di più bevande a bassa gradazione alcolica, cosa che sta spingendo il Negroni, cocktail in cui viene utilizzato anche il Dubonnet.

Poi è arrivata la morte della regina e gli inglesi si sono messi a berlo in massa per ricordare la Queen. Alla notizia che le scorte stavano finendo, poi, ecco che i clienti, non trovandoo più nei supermercati, si sono rivolti ad Amazon, ma anche qui, in alcuni casi, risulta esaurito.

Per chi si stesse chiedendo quale fosse il cocktail Dubonnet preferito dalla regina, ecco che gli ingredienti da procacciarsi sono:

28,41 ml di gin

56,82 ml di Dubonnet

una fetta di limone

cubetti di ghiaccio

Se avete tutto, potete versare una parte di gin e due parti di Dubonnet in un bicchierino da vino. Poi ci si aggiunge il limone (lo si piò usare sia come guarnizione che all’interno) e si guarnisce con due cubetti di ghiaccio.