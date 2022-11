UK: affittasi il pub ritrovo di J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis

In UK si affitta il pub The Eagle and Child, storico locale di ritrovo di scrittori come J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis.

Avete qualche sterlina da parte? Siete fan del Signore degli Anelli e delle Cronache di Narnia? Ebbene, questa è al vostra occasione: in UK si affitta il pub The Eagle and Child, quello frequentato spesso da J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis.

Il pub in questione sorge a St Giles’, Oxford. Attivo sin dal 1650, al suo interno è esposta una targa che commemora gli incontri fra i due scrittori. Noti come The Inklings, i due si incontravano spesso al pub insieme ad altri accademici.

Attualmente il pub appartiene al St John’s College e sarà Savills ad occuparsi della faccenda. A dire il vero, in precedenza erano stati approvati i piani per trasformare il pub in un hotel. Solo che gli interessati andavano e venivano di continuo, fino ad arrivare al 2020 e alla pandemia causata dal Covid-19, cosa che ha fatto chiudere il pub.

Adesso, però, il St John’s College ha deciso di provare ad affittare il pub, in modo che possa riaprire i battenti dopo gli opportuni lavori di ristrutturazione. Il college ha incaricato Savills di trovare un affittuario. Al momento il college continuerà a conservare le stanze al piano superiore per uso proprio, ma spera che le cose possano cambiare a breve.

Ed ecco che Savills sta pubblicizzando la possibilità di affittare il piano terra e il seminterrato dell’edificio storico, con particolare riferimento ad esperti del settore del tempo libero e dell’ospitalità.

