UK, il pub di George Orwell a rischio chiusura: troppi schiamazzi e spazzatura

di Manuela 22 Agosto 2022

In UK i vicini di casa si sono lamentati dello storico pub di George Orwell: il Compton Arms di Islington rischia ora la chiusura a causa delle accuse di troppi schiamazzi e spazzatura.

Il pub è lì da 200 anni ed era una delle mete preferite di Geogre Orwell (è stato fonte di ispirazione per il saggio del 1964 “The Moon Under Water”). Tuttavia quattro vicini di casa da poco trasferitisi lì si sono lamentati dei festaioli troppo rumorosi del pub, sottolineando anche che il locale lascia sempre mucchi di spazzatura.

In particolare le quattro famiglie che abitano vicino al Compton Arms contestano il fatto che l’eccesso di alcol crea fastidi pubblici, è un pericolo per la salute, gli alcolici non vengono gestiti correttamente e che i gestori del locale non hanno alcun interesse nel dialogare con i vicini. Così hanno denunciato il pub ed ecco che adesso il Consiglio di Islington sta rivalutando la licenza del pub.

Un portavoce del pub ha spiegato che non riescono neanche a dire quanto siano irritati e frustrati da queste accuse. Secondo il portavoce i manager Eshter e Nikki hanno fatto di tutto per venire incontro alle esigenze dei vicini, nonostante il comportamento provocatorio dei denuncianti.

Secondo il portavoce il problema è che le restrizioni collegate al Covid.19 hanno abituato la gente alla quiete. Ma adesso che le restrizioni sono state tolte, ecco che il pub è diventato una seccatura per queste persone.

Ovviamente la denuncia non è piaciuta ai clienti del pub che stanno difendendo a spada tratta il loro locale: per loro quattro vicini in croce che si sono abituati al silenzio durante le restrizioni non dovrebbero avere la precedenza su un’istituzione come questa. Altri, poi, sostengono che se non ami il rumore, non compri una casa vicino a un pub. Il che è vero, ma a volte non si ha scelta. E il fatto stesso che sia il portavoce che i clienti portino in causa il fatto che i vicini si sono abituati alla quiete durante le restrizioni, vuol dire che, forse forse, tanto silenziosi non sono.

Adesso non rimane che attendere il verdetto del consiglio cittadino.

