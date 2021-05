UK: Aldi lancia i nuovi menu in stile McDonald’s (ma costano la metà)

Se andiamo da Aldi, nel Regno Unito, qui troveremo in vendita i nuovi menu in stile McDonald’s: hamburger, patatine e anche crocchette di pollo, nelle classiche vaschette. Ma il tutto alla metà del prezzo.

Aldi, che ha da poco dovuto affrontare le accuse di plagio per la torta a forma di bruco da parte di Mark&Spencers, ha lanciato una nuova gamma di pasti in scatola con una confezione che ricorda assai da vicino quella iconica di McDonald’s, fra cui:

Breakfast Hash Browns

Snachsters Big Stack Burger (due hamburger di manz magro, lattuga fresca e formaggio saporito)

Chicken Nuggets with Dips Box (in due varianti, peperoncino dolce piccante e barbecue)

Il fatto è che questi menu costano meno della metà dell’alternativa classica di McDonald’s, con un numero maggiore di pezzi. Per essempio, le crocchette di pollo prevedono 12 nuggets al costo di 1,69 sterline per 300 grammi di prodotto, mentre da McDonald’s trovate 9 nuggets al costo di 3,20 sterline per 150 grammi.

Idem dicasi per l’hamburger: il Big Stack Burger di Aldi costa 1,49 sterline per 204 grammi, mentre il Big Mac Burger di McDonald’s costa 3,29 steriline per 145 grammi. Ed è di dimensioni maggiori.

Anche i Breakfast Browns costano l’85% rispetto agli Hash Brown di McDonald’s. Chissà cosa ne penserà il colosso dei fast food di questa novità?

Questo il tweet dove Aldi ha dato l’annuncio:

The food of gods 🤤 Tag a mate who would love these… 🍔 Big Stack in store now, Nuggets & Hash Browns in store 24th May! pic.twitter.com/E4SGAY76hK — Aldi Stores UK (@AldiUK) May 19, 2021

[Crediti | Daily Mail]