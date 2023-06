UK: arriva lo chef robot che impara le ricette dai video di YouTube

di Manuela Chimera 7 Giugno 2023

A quanto pare l’università di Cambridge in UK ha inventato uno chef robot capace di imparare le ricette dai video di YouTube. No, aspetta un momento: sono io quella che non sa cucinare e che cerca su YouTube le ricette, da un robot mi aspetterei altro. Eppure potrebbe essere questo il futuro del settore: chef robot che guardano i video presenti sui social e imparano a replicare i piatti che hanno visto.

In UK inventato lo chef robot che impara le ricette dai video

Il progetto è stato pubblicato sulla rivista Ieee Access. In realtà, secondo quanto rivelato dalle prime analisi, questi robot – cuochi non solo sono in grado di imparare a replicare le ricette che hanno visto nei video sui social media come YouTube, ma analizzando i dati di questi contenuti video possono poi inventarsi da soli nuove ricette.

Sul risultato, è difficile pronunciarsi. Uno chef di Austin, per esempio, non è che abbia usato un robot chef, ma ha sfruttato ChatGPT per inventare una ricetta. Solo che il risultato, a quanto pare, è stato alquanto deludente.

A dire il vero, da tempo i ricercatori stanno cercando di creare degli chef robot, ma i modelli testati finora non si sono ancora dimostrati abili a sufficienza. Questo perché un cuoco in carne e ossa impara nuove ricette sia studiando sui libri che osservando altri cuochi all’opera o esaminando videoricette.

LEGGI ANCHE Croazia: a Zagabria si trova il primo ristorante con cuochi robot

Dunque l’idea è stata questa: se può farlo un cuoco in carne e ossa, perché non può farlo anche un robot chef? Grzegorz Sochaki, primo autore dello studio e ricercatore presso il dipartimento di Ingegneria di Cambridge, ha spiegato che hanno voluto provare a vedere se riuscivano ad addestrare uno chef robot a imparare nello stesso modo degli esseri umani, in maniera incrementale, identificando prima gli ingredienti ed elaborando poi come si combinano nel piatto.

Così i ricercatori hanno inventato otto ricette di insalata e hanno fatto dei video mentre le preparavano. Poi, sfruttando una rete neurale già programmata e che permette al robot di identificare ingredienti diversi, hanno addestrato il robot facendogli vedere e analizzare ogni singolo fotogramma del video.

Il robot è così riuscito a identificare correttamente i vari oggetti, distinguendo fra coltelli, ingredienti e mani. Inoltre il robot ha riconosciuto correttamente la ricetta nel 93% delle volte, inventandone anche una nuova e aggiungendola al suo ricettario. Ovviamente poi l’ha anche preparata.

Quello che ancora il robot in questione non è in grado di fare è capire i video sul cibo che tanto piacciono sui social. Per esempio non è capace di identificare correttamente una carota se questa viene coperta dalla mano del cuoco. Però è innegabile che riesca a imparare e creare ricette.

Certo che fra chef robot e camerieri robot, che gli ingegneri abbiano trovato la soluzione alla carenza di personale nel settore della ristorazione?