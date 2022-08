UK: barbecue usa e getta via dagli scaffali dei supermercati, troppo alto il rischio di incendi

In UK diverse catene di supermercati hanno tolto dagli scaffali i barbecue usa e getta: è troppo alto il rischio di incendi accidentali in questo periodo di siccità.

di Manuela 12 Agosto 2022

Andiamo in UK perché qui diverse catene di supermercati hanno deciso di togliere dagli scaffali i barbecue usa e getta: in questo periodo di siccità il rischio di incendi è troppo alto.

Marks & Spencer, Ocado, Aldi, Waitrose e Sainsbury’s hanno già deciso di interrompere la vendita di questi barbecue usa e getta da 2 sterline dopo diverse segnalazioni da parte dei vigili del fuoco di incendi scatenati proprio dalle scintille scaturite da questi barbecue. Tesco e Asda, invece, nicchiano ancora, nonostante gli attivisti ambientali stiano facendo pressing affinché anche loro stoppino la vendita. Morrisons, invece, ha smesso di venderli, ma solo vicino ai parchi nazionali.

Sainsbury’s è l’ultima catena in ordine di tempo ad aver aderito alle richieste dei vigili del fuoco e degli attivisti, specificando che, come misura precauzionale, toglieranno dalla vendita tutti i barbecue usa e getta fino a nuovo avviso in quanto la sicurezza è per loro la massima priorità.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno elogiato la decisione presa da Sainsbury’s e hanno spiegato che il caldo ha fatto seccare l’erba così tanto che la più piccola delle scintille potrebbe innescare un incendio. Ecco perché stanno lavorando di concerto con i rivenditori per fermare la vendita di tali prodotti, esortando anche i londinesi a evitare di fare barbecue nei parchi.

Nel frattempo Keep Britain Tidy e Country Landowners Association hanno anche chiesto che venga posto il divieto nazionale sulla vendita delle griglie monouso. Inoltre Brighton li ha anche banditi dalle spiagge e dai parchi.