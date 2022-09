UK: battaglia legale fra i supermercati Iceland e l’Islanda per l’uso del nome

Sempre UK, ma questa volta per una battaglia legale che da tempo contrappone i supermercati Iceland e l'Islanda: tutto per colpa dell'uso del nome.

di Manuela 17 Settembre 2022

Pare che in UK imperversi da tempo una battaglia legale fra i supermercati Iceland e l’Islanda. Il marchio di supermercati e la nazione, infatti, si contendono il diritto ad usare il nome “Islanda”.

Praticamente la nota catena di supermercati e il paese omonimo stanno litigando su chi debba usare tale marchio. Il fatto è che la catena, fondata nel 1970, ha cercato di blindare il proprio nome per decenni, ma si è trovata a scontrarsi contro la ferrea determinazione del paese, indipendente dal 1944.

L’Islanda, infatti, è preoccupata del fatto che se la catena Iceland dovesse vincere la battaglia legale, non potrebbe più chiamare alcuni dei prodotti che produce definendoli come “islandesi”. Secondo la nazione, l’Islanda è ampiamente riconosciuta come nome geografico e non avrebbe mai dovuto essere approvato un marchio del genere.

In effetti l’Unione Europea nel 2019 ha dato ragione all’Islanda e si è pronunciata contro il supermercato, ma quest’ultimo ha deciso di presentare ricorso. Ora toccherà al Grand Board dell’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’UE decidere come andare avanti.

La sentenza del 2019 affermava che era stato adeguatamente dimostrato che i consumatori dell’UE sanno perfettamente che l’Islanda è un paese europeo e anche che il suddetto paese, oltre alla vicinanza geografica, ha dei legami storici ed economici con i gli altri paesi UE. Dal canto suo i supermercati Icealand sostengono di non aver alcun desiderio di ostacolare l’Islanda: il paese può continuare a usare il proprio nome per promuovere i suoi prodotti, a patto che non si crei conflitto o confusione con le loro attività. E di grazia, ciò come potrebbe accadere visto che avete chiamato il supermercato con lo stesso nome dell’Islanda?

A proposito dei supermercati Iceland: anche loro, come McDonald’s, lunedì saranno chiusi per i funerali della regina Elisabetta.