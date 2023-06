UK: boom di furti di macchinari agricoli contrabbandati sul mercato nero russo

In UK, a seguito della guerra in Ucraina, si segnala un boom di furti di macchinari agricoli (+300%) che poi vengono contrabbandati sul mercato nero russo

di Manuela Chimera 8 Giugno 2023

A seguito della guerra in Ucraina, ecco che in UK è sorto un singolare caso di contrabbando. In pratica nel Regno Unito, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, sono aumentati del 300% i furti di macchinari agricoli che poi vengono contrabbandati sul mercato nero russo. E niente, mi sto figurando già il prossimo film di Mission Impossibile con Tom Cruise che, abbandonati i voli pindarici sugli aerei, cerca di sventare un traffico illegale internazionale di mietitrebbiatrici e trattori.

UK: perché i macchinari agricoli vanno a ruba?

Fermo restando che se mai uscirà un film del genere, pretendiamo i diritti di autore, ecco che in realtà il Regno Unito sta vivendo una vera e propria ondata di criminalità agricola, con i malviventi che, al posto di rubare auto di luasso, si sono messi a rubare macchinari agricoli per contrabbandarli poi in Russia.

Secondo la polizia, la guerra ha aumentato del 300% i furti di macchinari agricoli in Inghilterra e in Galles. E questo solo nel corso del primo trimestre dell’anno. I ladri sono particolarmente interessati alle macchine agricole dotate di unità GPS per la mappature dei campi, ma non solo: anche macchine del settore delle costruzioni sono molto apprezzate, in primis gli escavatori.

Questi macchinari fanno un largo giro prima di finire in Russia: vengono rubate in Gran Bretagna, fanno tappa nei paesi dell’Europa orientale e poi da qui vengono spedite in Russia. In teoria le sanzioni occidentali contro Russia e Bielorussia stanno tentando di risparmiare il settore agricolo in modo da limitare l’instabilità alimentare mondiale. Solo che alcuni produttori principali di questi macchinari, come John Deere, hanno deciso di interrompere le spedizioni in entrambi i paesi.

Non a caso durante le prime settimane di guerra l’esercito russo ha fatto irruzione i una fabbrica John Deere in Ucreaina, proprio mentre gli agricoltori locali stavano faticando per ottenere pezzi di ricambio vitali per le loro attività.

Andy Huddleston, capo della National Rural Crime Unit, ha spiegato che di solito nel Regno Unito al mese vengono rubati una media di 70 veicoli agricoli di alto valore. Ma adesso a marzo, per esempio, ne sono stati rubati ben 180.

Le bande di criminali agricoli in precedenza prendevano di mira soprattutto le regioni rurali dell’Inghilterra orientale, ma adesso stanno facendo irruzione anche a nord, arrivando fino in Scozia. Queste bande spesso utilizzano droni per identificare i macchinari più costosi, organizzando poi di notte i furti veri e propri.

David Exwood, vicepresidente della NFU, l’Unione Nazionale degli Agricoltori, ha così commentato: “Gruppi di criminali altamete organizzati continua ad affliggere le campagne britanniche, rubando bestiame e costose apparecchiature GPS, sconfinando su terreni privati e scaricandovi regolarmente tonnellate di spazzatura; le loro azioni stanno avendo un impatto significativo sulle aziende agricole, sulle famiglie contadine e sulle comunità rurali, sia dal punto di vista finanziario che emotivo”.