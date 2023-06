UK: Freixenet lancia i ghiaccioli al vino rosè

In UK l'azienda vinicola Freixenet lancia i ghiaccioli al vino rosè in vista dell'estate

di Manuela Chimera 9 Giugno 2023

In UK ecco che l’azienda vinicola Freixenet ha deciso di lanciare sul mercato anche i ghiaccioli al vino rosè. Anzi: i frizzanti ghiaccioli al vino rosè visto che il loro nome effettivo è Freixenet sparkling rosè (se ve lo state chiedendo, sono al 5% vol, quindi occhio a chi li fate assaggiare).

In UK arrivano i ghiaccioli al vino rosè

In teoria i nuovi ghiaccioli al vino rosè di Freixenet dovrebbero fare il loro debutto durante il festival Freixenet van at Pub in the Park, quello che dovrebbe svolgersi in tutto il Regno Unito durante i mesi estivi. Quindi se siete in Gran Bretagna e volete assaggiare questo ghiacciolo lievemente alcolico, non precipitatevi nei negozi perché dovrete aspettare il festival prima di poterne stringere uno fra le mani.

L’alternativa, poi, per chi non potesse partecipare al festival Pub in the Park, è quella di tenere d’occhio gli account Instagram e Twitter di Freixenet (@freixenetuk) in quanto qui man mano verrà rivelato dove trovare in vendita in ghiaccioli frizzanti al rosè.

Come dicevamo, questi nuovi ghiaccioli hanno un minimo di tasso alcolico (5% vol), quindi occhio se li fate assaggiare ai bambini o agli astemi (o a chi in quel momento magari assume farmaci per cui non può bere alcolici). Ovviamente i ghiaccioli sono prodotti partendo dal vino rosè, in modo da mantenere intatte le caratteristiche leggere e fruttate del vino Freixenet Italian Sparkling Rosè.

Samantha Cross, brand manager di Freixenet presso Freixenet Copestick, parlando del lancio del prodotto, ha spiegato che il vino rosè continua a essere una scelta assai popolare fra i consumatori. Per questo motivo, basandosi sull’enorme successo del loro rosè frizzante italiano, hanno deciso di dare ai consumatori un modo nuovo e divertente per dilettarsi con il marchio Freixenet durante quest’estate.

Samantha Cross ha poi continuato sostenendo che infondendo del vino rosè nei ghiaccioli, stanno ampliando l’interesse per il marchio, ideando anche un modo più conveniente e rinfrescante per i consumatori di godersi il loro vino rosè frizzante.

Effettivamente, nel corso degli ultimi anni, il vino rosè è stato decisamente rivalutato. Preso forse un po’ in giro all’inizio, ecco che in realtà molte delle cose che nel tempo ci hanno fatto credere sul vino rosè erano false. Appurato ciò, ecco che pian piano i consumatori hanno cambiato idea sul vino rosè (qui vi forniamo qualche indicazione su quale scegliere), tanto che, per esempio, il vino rosè analcolico di Kylie Minogue pare che venda una bottiglia ogni 10 secondi.