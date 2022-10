UK: gli inglesi risparmiano sul carrello della spese comprando teste di pesce e cibo in scatola

In UK gli inglesi stanno cercando di risparmiare sul carrello della spesa comprando cibi economici come le teste di pesce o il cibo in scatola.

di Manuela 20 Ottobre 2022

A causa della crisi economica, anche in UK gli inglesi stanno tenendo d’occhio il carrello della spesa. Le abitudini di acquisto stanno cambiando: i britannici adesso cercano di risparmiare comprando cibi economici, come le teste di pesce e il cibo in scatola.

Se da una parte l’Economist fa facile ironia, ecco che dall’altro il costo della vita nel Regno Unito sta aumentando sempre di più. Gli inglesi adesso comprano cibi più economici, fra cui le teste di pesce o la carne in scatola (qui le vendite sono aumentate del 34%). Inoltre stanno sostituendo l’olio d’oliva con altri oli vegetali, mentre il pane artigianale da forno viene sostituito col pane bianco a fette. Questo almeno secondo i dati di una ricerca di Waitrose.

Proprio l’annuale Waitrose Food and Drink Report ha rilevato che le vendite di teste di pesce, usate nel curry, sono aumentate del 34%, mentre le vendite delle sardine in scatola hanno segnato un +100%. In molti stanno scegliendo di mettere in tavola tagli di carne a buon mercato, come lo stinco di manzo aumentato del 23%, la guancia del bue aumentate del 9% e il collo d’agnello del 4%.

Inoltre il 32% degli inglesi spiega di essere alla ricerca continua di offerte speciali. Il 32% sceglie l’olio vegetale al posto di quello d’oliva, mentre il 21% acquista frutta e verdure sfusa al posto di quella confezionata, per evitare di comprare più del necessario. Inoltre sono aumentate dell’82% le ricerche relative alla ricetta delle “frittelle di spam”, carne di maiale in scatola.

Waitrose ha anche notato un ritorno all’uso delle pentole a pressione e delle pentole a cottura lenta, il che vuol dire che alcuni tagli di carne più economici e più duri sono diventati più appetibili per i consumatori. E ancora: la gente compra di più cosce di pollo al posto del petto, mentre parecchie persone tendono a cucinare teglie di cibi economici.

Visto che anche il burro è aumentato come prezzo, ecco che le ricerche online di guide su come fare il burro in casa sono aumentate del 407%. Gli inglesi comprano anche parecchi cibi congelati e cercano di sprecare meno cibo.

Ci sono poi stati altri acquisti curiosi. Probabilmente gli inglesi cercano rassicurazioni nei dolci, altrimenti non si spiega il perché, nonostante la crisi economica, ci sia stato un aumento del 46% degli acquisti di dolcetti, fra cui crostate con la crema pasticcera, bignè e mousse. Sono aumentate anche le vendite di vegetali, insieme a quelle ei prodotti per la salute dell’intestino (+74%). La tequila, invece, è diventato il nuovo alcolico preferito, con raddoppio delle vendite.