UK: i prezzi delle quiche salgono del 21%, tutta colpa dell’incoronazione di Re Carlo

In UK i prezzi delle quiche sono saliti del 21% nel corso dell'ultimo anno. E tutto per colpa di Re Carlo che ha scelto la quiche come piatto ufficiale della sua incoronazione

di Manuela Chimera 4 Maggio 2023

A quanto pare in UK l’incoronazione di Re Carlo (che si terrà sabato 6 maggio alle ore 10.30) sta avendo risvolti inaspettati. Per esempio, nel corso dell’ultimo anno i prezzi delle quiche sono saliti del 21%. E tutto per colpa del fatto che Re Carlo ha stabilito che la quiche fosse il piatto ufficiale di questo evento.

Quanto costano le quiche in UK?

Qualche settimana fa la Famiglia Reale aveva annunciato che il piatto ufficiale dell’evento, su richiesta dello stesso Re Carlo, sarebbe stata una quiche a base di spinaci, fave, dragoncello, uova, panna e formaggio cheddar. La scelta aveva fatto storcere un po’ il naso ai sudditi britannici: una quiche per un’incoronazione non è un po’ troppo semplice? Visti gli ingredienti e i prezzi degli ingredienti direi assolutamente di no.

Tuttavia questa scelta ha avuto un’altra conseguenza, oltre al malumore degli inglesi. I sudditi che sabato decideranno di festeggiare l’incoronazione comprando una classica quiche da supermercato scopriranno che costa il 21% in più rispetto a un anno fa.

E se state pensando che la soluzione sia quella di replicare la ricetta della torta dell’incoronazione facendosi la quiche in casa, vi state sbagliando di grosso. Le torte salate del supermercato saranno anche aumentate di prezzo, ma rimangono comunque molto più economiche rispetto alla quiche fatta in casa. Il cheddar, infatti, costa il 42% in più rispetto all’anno scorso, il prezzo delle uova è aumentato del 32% e la panna costa il 15% in più.

Questo senza considerare che in alcune zone del Regno Unito le uova si trovano con molta difficoltà. Ma quanto costano le quiche vendute nei vari supermercati? Se si va da Marks and Spencer una quiche di formaggio e cipolla costa 3,70 sterline, mentre da Tesco la classica Quiche Lorraine con pancettae formaggio cheddar costa 2,50 sterline.

Tuttavia non è solo la quiche ad essere salita di prezzo. Per esempio, una bottiglia di olio d’oliva in Gran Bretagna costa il 49% in più, mentre i cetriolini sono aumentati del 52%. Anche il prezzo medio del fish-and-chips da asporto ha subito un rincaro del 19%, mentre mangiare un pollo arrosto fatto in casa costa il 24% in più.

Tutto questo si riflette anche sull’inflazione: nel Regno Unito è aumentata vertiginosamente nel corso dell’ultimo anno, arrivando a superare anche il 10% a marzo. Seppur in calo rispetto al mese precedente, rimane comunque una delle più alte, superando l’inflazione degli Stati Uniti e quella degli altri paesi dell’Europa.