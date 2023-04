Re Carlo: un busto di cioccolato a grandezza naturale celebrerà l’incoronazione

A quanto pare in UK per celebrare l'incoronazione di re Carlo è stato creato anche un busto di cioccolato a grandezza naturale (utilizzando i cioccolatini Celebrations opportunamente fusi)

di Manuela Chimera 26 Aprile 2023

Per celebrare re Carlo e la sua imminente incoronazione, ecco che la pasticcera Jennifer Lindsey-Clarke ha deciso di creare un busto di cioccolato a grandezza naturale del sovrano. Il tutto utilizzando cioccolatini Celebrations fusi.

Re Carlo omaggiato con un busto di cioccolato

Il busto di cioccolato dedicato a re Carlo ha richiesto qualcosa come 17 litri di cioccolatini Celebrations fusi (pari a circa 2.875 cioccolatini) per poter essere realizzato. Una volta assemblato, il busto di cioccolato è arrivato a superare i 23 kg di peso.

Per realizzarlo ci sono volute quattro settimane. Un team di cioccolatieri, pasticceri e modellisti ne hanno studiato il bozzetto in modo da renderlo il più possibile simile al profilo del sovrano. Oltre ai cioccolatini per il busto, poi, altri cioccolatini a marchio Celebrations sono stati usati per decorare altre parti del modello.

La scultura ripropone una versione assai fedele del monarca, solo più cioccolatosa. Anche l’uniforme riprodotta è identica a quella che Carlo indosserà durante l’incoronazione, con tanto di spalline ornamentali che sono state abbellite e impreziosite da cioccolatini Twix, Milky Way, Galaxy e Bounty.

Sul colletto, invece, sono stati usati i Maltesers Teaser, mentre le medaglie presenti sul petto del busto sono state create usando altri cioccolatini, fra cui gli Snickers. Ad assemblare il tutto ci ha pensato l’esperta di cioccolato Jennifer Lindsey-Clarke

Emily Owen, senior brand manager di Celebrations, ha spiegato che il team ha studiato ore e ore di filmati raffiguranti il re, in modo da cogliere ogni minimo dettaglio. E diciamo che, alla fine, la somiglianza ottenuta è veramente inquietante. Se vi trovate nel Regno Unito in occasione dell’incoronazione, ricordatevi che questa scultura di cioccolato verrà esposta presso la sede di Mars Wrigley UK a Slough.

In occasione dell’incoronazione, stanno uscendo anche numerosi prodotti dedicati a questo momento. Per esempio lo stesso Buckingham Palace, a inizio anno, aveva lanciato il gin di lamponi coltivati a Windsor proprio in onore dell’evento. Tuttavia non sta filando proprio tutto liscio: mentre re Carlo sta cercando uno chef vegano, ecco che la torta scelta dal sovrano per l’incoronazione sta suscitando molte polemiche.

In pratica re Carlo ha optato per una quiche, una torta salata con spinaci, fave, formaggio e dragoncello, con tanto di ricetta resa pubblica in modo che tutti i sudditi possano prepararla per l’occasione. Pare che Carlo abbia scelto questa torta per ricordare una ricetta a base di curry e maionese inventata per l’incoronazione della madre, la regina Elisabetta.

Una sorta di scelta nostalgica che, però, non tutti hanno apprezzato, giudicandola forse un po’ troppo semplice e banale per un evento di questa portata.