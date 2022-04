UK: i pub possono prolungare l’orario di apertura per festeggiare il Giubileo della Regina Elisabetta

In UK i pub potranno prolungare l'orario di apertura serale fino all'una di notte per festeggiare il Giubileo della Regina Elisabetta.

di Manuela 26 Aprile 2022

Sempre nell’ottica di festeggiare il Giubileo della Regina Elisabetta (Heinz, per esempio, propone due sue famose salse in versione reale), ecco che in UK i pub avranno il permesso di prolungare l’orario di apertura fino all’una di notte.

Da giovedì 2 a sabato 4 giugno, in occasione del Giubileo, i pub di Inghilterra e Galles vedranno l’orario di apertura estendersi dalle 23 fino all’una di notte. Quindi due ore di tempo in più per bere e celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, il Giubileo di platino.

Per fare ciò, il ministro degli Interni Priti Patel ha dovuto sfruttare una legge speciale che consente di estendere l’orario di consumo per gli eventi che sono considerati di “importanza nazionale eccezionale”.

Secondo Patel, durante quel lungo fine settimana festivo, ecco che i britannici potranno alzare qualche bicchiere in più per brindare all’incredibile servizio di Sua Maestà per il paese.

Anche il portavoce ufficiale di Boris Johnson (si sarà ripreso dalla multa comminata per i party illegali organizzati durante il lockdown?), ha dichiarato che il settore dell’ospitalità è stato duramente colpito durante la pandemia ed è fantastico che adesso si possa supportare in questo modo sia la Regina che lo stesso settore.

Ancora più chiaro, per quanto riguarda il sentimento nazionale, è stato Mike Wood, deputato conservatore che ha spiegato che se c’è una cosa che è britannica quasi quanto la regina è il fatto di bere una pinta di birra inglese in un pub britannico.