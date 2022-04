UK: la maionese e il ketchup reali di Heinz per il Giubileo della Regina Elisabetta

Come si celebra in UK il Giubileo della Regina Elisabetta? Ma con la maionese e il ketchup reali di Heinz appositamente rivisitati per l'occasione.

di Manuela 26 Aprile 2022

In UK tutti sono in fermento per le celebrazioni del Giubileo della Regina Elisabetta. E anche l’azienda Heinz non è da meno, proponendo la sua maionese e il suo ketchup in salsa reale.

Heinz ha infatti deciso di concedere un restyling reale a due dei suoi condimenti più famosi nel Regno Unito.

Per festeggiare i 70 anni di Sua Maestà sul trono, ecco che proporrà in edizione limitata l’HM Sauce e la Salad Queen.

In teoria questi due condimenti dovrebbero essere disponibili sugli scaffali britannici già a partire da questa settimana, giusto in tempo per partecipare alle feste, picnic e sfilate che si terranno durante i quattro giorni del Giubileo di giugno. Ovviamente dopo che il condimento sarà stato abbondantemente spruzzato sul pollo reale dell’incoronazione e sui panini reali al prosciutto, queste bottiglie potrebbero facilmente trasformarsi in souvenir per ricordare l’occasione.

Anke von Hanstein, senior brand manager di Heinz, ha spiegato che questo è un momento straordinario sia per la Regina che per il popolo inglese, motivo per cui hanno deciso di festeggiarlo come azienda con due delle loro salse storiche più amate.

Chissà che anche altri marchi da qui a giugno non lancino delle versioni Royal in edizione limitata? Ma soprattutto: la regina Elisabetta sulle patatine userà i condimenti Heinz in versione “reale” o preferirà utilizzare i suoi condimenti ufficiali, quelli ribattezzati Royal Estate? Un vero e proprio conflitto di interessi. O di salse.