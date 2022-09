UK: il cibo confiscato a chi era in coda per vedere la regina Elisabetta viene donato in beneficenza

In UK non è andato sprecato tutto il cibo confiscato a chi era in coda per vedere la regina Elisabetta: sarà donato in beneficenza.

di Manuela 19 Settembre 2022

A quanto pare in UK tutto il cibo che è stato confiscato a chi era in coda per vedere la salma della regina Elisabetta non andrà sprecato, ma sarà donato in beneficenza. Secondo il progetto Felix sono state raccolte più di 2 tonnellate di cibo.

Il discorso è questo: il cibo e l’acqua in questione non sono stati sequestrati a chi stava in coda da ore per poter accedere nella Westminster Hall e rendere l’ultimo omaggio alla regina. Ovviamente chi era in coda poteva sia mangiare che bere, altrimenti ci sarebbero state chissà quante richieste di soccorso. Tuttavia cibo e acqua non potevano entrare nei Victoria Tower Gardens: cibo e acqua venivano confiscati prima di permettere l’accesso alla tenuta parlamentare.

Così, al posto di far andare sprecato tutto questo cibo, ecco che il Felix Project lo ha raccolto e consegnato agli enti di beneficenza locali. Tutto il cibo non deperibile, i pacchetti non aperti e anche le coperte non più utilizzate son finite a chi ne aveva bisogno.

Charlotte Hill, AD del Felix Project, ha spiegato che sono stati onorati di essere lì per svolgere questo piccolo compito. Inoltre ha riferito che si tratta di una donazione unica nel suo genere, che aiuterà a sfamare centinaia di persone. Pare che l’ente sia stato coinvolto dopo essere stato informato dagli scout che stavano aiutando a gestire la colonna di persone in coda che molto cibo ancora edibile veniva buttato via.