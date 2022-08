UK: il pony Patrick non potrà più entrare nel suo pub preferito

In UK il pony Patrick, scherzosamente soprannominato il sindaco di Cockington, non potrà più entrare nel suo pub preferito.

di Manuela 5 Agosto 2022

In Uk, nel Devon, il pony Patrick non potrà più entrare nel suo pub preferito: il Consiglio di Torbay, infatti, ha detto “no” al recinto che il pub aveva creato per lui in quanto costruito senza autorizzazione.

Ma chi è il Patrick il pony? Beh, è un simpatico cavallino che ama assaporare la birra irlandese e che da poco era stato nominato sindaco di Cockington, nel Devon.

Il proprietario di questo pony Shetland, Kirk Petrakis, aveva cominciato a portare Patrick nel pub The Drum Inn per farlo socializzare in vista del suo lavoro di Pet Therapy durante la pandemia.

Tantissime persone avevamo amato questo pony (ha partecipato a numerosi eventi di beneficenza) e la sua passione per i pub, tanto da firmare una petizione per assegnargli lo scherzoso titolo di sindaco non ufficiale di Cockington.

Il problema è che qualcuno ha trovato da ridire sulla sistemazione di Patrick durante le sue visite al pub e ha presentato reclamo al consiglio comunale. Così il Consiglio di Torbay ha emesso la sua sentenza: niente recinto per Patrick.

Il Consiglio ha spiegato che anche se il pub è libero di decidere chi ammettere e chi no all’interno dei suoi locali in quanto si tratta di una proprietà privata e non del comune, ecco che la costruzione di recinzioni in legno non autorizzate non può essere consentita in quanto erette in un’area protetta vicino a un edificio storico. Il comune, infatti, deve garantire che aree storiche come queste siano protette dalla costruzione di strutture non autorizzate.

Tuttavia il Consiglio non ha voluto tarpare del tutto le ali al The Drum Inn: gli ha detto di presentare un’apposita domanda di pianificazione. Non tutti, però, hanno apprezzato la presa di posizione del Consiglio.

Kevin Foster, deputato conservatore di Torbay, ha ricordato che conferire a Patrick the Pony il titolo di Sindaco di Cockington è stato un modo spensierato e allegro per pubblicizzare la cittadina ai turisti. Ma questo gesto sembra aver spinto il Consiglio a manifestare una reazione esagerata in risposta ad un singolo reclamo. E adesso bisognerà attendere di vedere come il pub e i proprietari di Patrick riusciranno a risolvere la situazione.

Beh, se nel Regno Unito abbiamo pony che entrano nei pub, qui da noi abbiamo cavalli che si aggirano fra gli scaffali dei supermercati!

[Crediti Foto | Facebook – Kirk Petrakis]