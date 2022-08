UK: in vendita l’ex pub della famiglia reale nella tenuta di Sandringham

Se avete 700mila sterline da spendere, sappiate che in UK è in vendita l'ex pub della famiglia reale nella tenuta di Sandringham. Chi vuole diventare il vicino di casa della Regina Elisabetta?

di Manuela 15 Agosto 2022

Se avete 700mila sterline da spendere e volete diventare i vicini di casa della Regina Elisabetta, non fatevi sfuggire questa occasione: in UK è stato messo in vendita l’ex pub della famiglia reale nella tenuta di Sandringham.

La proprietà sorge nel villaggio di Flitcham. Un tempo era nota come il pub The New Inn, il pub locale della famiglia reale, anche se, a dire il vero, non è dato sapere se qualche membro della famiglia reale ci sia mai entrato sul serio per bersi un drink in incognito. Tuttavia, essendo il pub più vicino alla Sandringham House, ecco che da tutti veniva considerato il pub di Sandringham della famiglia reale.

Il pub aveva chiuso i battenti negli anni Ottanta, salvo poi essere trasformato in una casa con quattro camere da letto. Questa proprietà georgiana, adesso chiamata Inn House, è una delle pochissime case di proprietà private che si trovano nella tenuta di 20mila acri della regina del North Norfolk.

Ad occuparsi della vendita sono gli agenti immobiliari della Brown&Co: parlano di questa vendita come di una rara opportunità per acquistare una dimora d’epoca indipendente e per diventare i vicini di casa della regina. La costruzione della casa risale al 1820, ma nel corso dei decenni è stata ampliata con anche un garage e un’officina costruiti dall’attuale proprietario.

La casa ha due corridoi, una reception con soffitto spiovente e capriate a vista, un soggiorno con stufa a legna, uno studio, una sala da pranzo e dalle camere del piano superiore si gode una bella vista.

La cucina è formata da elementi realizzati artigianalemente, con tanto di forno Aga, un altro piano di cottura a gas GPL e l’annessa sala colazione. C’è persino una cantina che al momento viene usata come sala giochi. La casa ha un vialetto privato e un cortile esposto a sud con tanto di terrazza con patio dove la privacy è assoluta e un prato con fiori e arbusti. Il giardino, inoltre, è totalmente recintato e a prova di fughe da parte di eventuali animali domestici.

Come dimensioni siamo sui quasi 270 metri quadrati. Inoltre la casa è a metà strada sia da Sandringham House che dalla casa di campagna del duca e della duchessa di Cambridge, nella vicina Anmer.

A proposito di pub e Sandringham: ma la regina non aveva intenzione di aprire un pub proprio a Sandringham in una tenuta in affitto?