UK: il pupazzo di Kevin la Carota manda in crash il sito di Aldi

Pare che il sito di Aldi in UK sia andato in crash perché tutti vogliono il pupazzo di Kevin la Carota. E si sono anche formate code di ore e ore nei supermercati.

di Manuela Chimera 17 Novembre 2022

Succede in UK dove la corsa all’accaparramento del pupazzo di Kevin la Carota ha letteralmente mandato in crash il sito di Aldi. Non solo: chi non è riuscito a prenotare online il peluche, si è recato fisicamente nei supermercati creando ore e ore di coda sin dalle prime ore del mattino. Ripetete dopo di me: tutto a causa di un peluche a forma di carota.

Perché gli inglesi vanno pazzi per il peluche di Kevin la Carota?

Più di 76mila acquirenti hanno cercato di mettere le mani sul peluche di Kevoin la Carota: appena messo in vendita online, gli accessi per comprare il pupazzo sono stati così tanti che i server del sito di Aldi sono andati in tilt.

Chi non poteva ordinarlo online, poi, si è messo in fila fuori dal supermercato già alle 4 del mattino, tutti disperati di non poterli prendere dopo che Aldi ha annunciato che “una volta esauriti, non ce ne saranno altri”.

Gli inglesi hanno dunque scoperto di non poter fare assolutamente a meno di questi pupazzi a forma di carota, saranno i nuovi “Mai più senza” dei britannici. I clienti che hanno provato ad acquistarlo direttamente sul sito, si sono trovati di fronte a un messaggio che diceva “Sei in coda… Siamo molto spiacenti, ma al momento ci sono molte persone che stanno cercando di accedere al sito web di Aldi. Ti abbiamo messo automaticamente in coda. Non preoccuparti di aggiornare: questa pagina si aggiornerà automaticamente non appena potrai accedere al sito”.

Il tutto con tanto di persone che, non appena riusciti ad accedere e a fare l’ordine, hanno postato orgogliose sui social gli screenshot dell’ordine effettuato. Per un peluche a forma di carota, ricordiamolo. Altri, invece, sostenevano che le sei ore di coda fatte erano valse la pena pur di poter mettere le mani su quel peluche per esporlo in casa.

Che per carità, anche qui da noi sono successe cose del genere, basti pensare alla follia collettiva scattata quando Lidl ha messo in vendita le sue coloratissime scarpe.

Diciamo che l’operazione di marketing di Aldi è stata un successo. Poco prima di mettere in vendita i peluche, infatti, il supermercato ha rilasciato una versione briosa e vegetale di Home Alone (Mamma, ho perso l’aereo qui da noi) con Kevin the Carrot che prende il posto del personaggio di Kevin McCallister (interpretato nel film da Macaulay Culkin). Nel video, moglie e figlie carote di Kevin sono partite per Parigi senza di lui e dunque Kevin si trova da solo a casa.

Quando un intruso cerca di entrare in casa, Kevin si spaventa, ma come nel film originale organizza un piano per dissuadere l’invasore, fra cui anche organizzare una festa di Natale con annesse decorazioni (ovviamente da Aldi si trovano in vendita anche le decorazioni natalizie di Kevint the Carrot, come le Tree Plush Decorations).