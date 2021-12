UK: il secondo Champagne più venduto è di Aldi (e costa 14 sterline)

Il Natale è il momento delle bollicine: litri e litri di spumanti e champagne vengono consumati in tutto il mondo durante le feste, e l’UK non fa eccezione. Lì, quest’anno, va fortissimo lo Champagne firmato dalla catena di supermercati Aldi, venduto al prezzo di appena 14 sterline. Un successo secondo solo alle vendite di Moët […]

di Valentina Dirindin 25 Dicembre 2021

Il Natale è il momento delle bollicine: litri e litri di spumanti e champagne vengono consumati in tutto il mondo durante le feste, e l’UK non fa eccezione. Lì, quest’anno, va fortissimo lo Champagne firmato dalla catena di supermercati Aldi, venduto al prezzo di appena 14 sterline.

Un successo secondo solo alle vendite di Moët & Chandon. Così il Veuve Monsigny, disponibile solo al discount e realizzato per Aldi dal produttore francese Philizot & Fils, è diventata una delle bottiglie più vendute per le feste nel Regno Unito. Tanto che l’azienda francese, che a sede nella valle della Marna in Champagne, ha dovuto espandersi rapidamente per stare al passo con la domanda.

Pare comunque che il Veuve Monsigny sia una bottiglia non da sottovalutare: ha vinto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui un bronzo all’International Wine Challenge. Julie Ashfield, amministratore delegato degli acquisti di Aldi, ha affermato di essere estremamente orgogliosa dello champagne, sistemato a scaffale insieme “alle migliori bollicine disponibili”. Quella degli champagne da discount non è una novità, e segna un nuovo mercato di bottiglie di lusso accessibile. Bollicine che pare abbiano comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo, così come era già successo in passato con il Veuve Delattre Brut di Lidl.