UK: la regina Elisabetta aprirà un pub nella tenuta di Sandringham?

In UK si vocifera che la regina Elisabetta possa decidere di aprire un pub nella sua tenuta di Sandringham (di cui lei sarà la proprietaria, non la spillatrice di birra).

di Manuela 1 Giugno 2022

Dio salvi la Regina. E il pub della Regina. Pare infatti che in UK la regina Elisabetta abbia deciso di aprire un pub proprio nella sua tenuta di Sandringham. O meglio: non proprio deciso, non è che si è svegliata una mattina e ha deciso di darsi all’imprenditoria.

Secondo le indiscrezioni nella Royal Sandringham Estate c’è una proprietà vittoriana che finora era stata usata come club. Chiusa come tale in questi due anni a causa della pandemia, sembra che adesso i locali siano disponibili per l’affitto, pronti per essere convertiti in un nuovo pub con tanto di ristorante e affittacamere. Almeno, questo è quanto rivelato dal sito web degli agenti immobiliari di Landles.

Il fatto è che questo potenziale, futuro pub si trova nella cittadina di West Newton, nella tenuta di Sandringham, proprietà privata della regina Elisabetta. Il sito web di Landles ha specificato che a causa degli effetti della pandemia e del conseguente calo delle prenotazioni, così come successo con molte altre piccole strutture private del settore alberghiero, anche questo club ha dovuto chiudere i battenti.

Quindi adesso si cerca un nuovo affittuario, a patto che questi si impegni a portare benessere alla comunità locale. Essendo di proprietà della regina, questo sarà il primo pub in assoluto di Elisabetta II. Non che non sia mai entrata in un pub: nel corso del suo regno ha visitato tantissimi altri pub di proprietà di altre persone in veste ufficiale.

Se il pub si farà, è improbabile che vedremo la regina all’interno di esso intenta a sorseggiare una birra o a spillarla (a meno che non decida di darsi alla pazza gioia dopo il Giubileo di Platino), anche se è noto che apprezzi parecchio una buona birra.

Adesso non rimane che attendere che qualcuno con i giusti requisiti si faccia avanti e trovi il nome perfetto per il pub. Anche se i bookmaker sono pronti a scommettere che il nome avrà qualcosa a che fare con il compianto duca di Edimburgo, con il principe di Galles o con il duca e la duchessa di Cambridge. Gli unici nomi che ci sentiamo di escludere sono quelli di Harry e Meghan, per ovvi motivi (anche se non sarebbe strano vedere le foto dei loro visi sui bersagli delle freccette).