UK: incendio devasta uno storico pub medievale nel Kent

di Manuela 12 Ottobre 2022

Andiamo in UK perché qui un incendio ha devastato un pub storico del Kent, quello che, in passato, veniva frequentato dai pellegrini in viaggio verso Canterbury. Il pub in questione è il Dirty Habit di Hollingbourne, vicino a Maidstone.

Il rogo è scoppiato domenica sera: il pub è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, tanto che i Vigili del Fuoco intervenuti subito sul posto, hanno ritenuto necessario evacuare anche le case vicine, per sicurezza.

Al momento non è stato segnalato nessun ferito, ma per spegnere l’incendio, iniziato intorno alle ore 20.20, sono arrivate sul posto dodici autopompe e diverse unità di supporto. Per andare ulteriormente sul sicuro, poi, lunedì sono state chiuse tutte le strade circostanti e alle persone è stato consigliato di non transitare lungo le vie che circondano il pub. Inoltre sul posto sono rimaste sei autopompe.

Questo pub è così antico da avere alcune parti che risalgono a circa 1.000 anni fa. Originariamente era una casa del sidro e della birra gestita dai monaci nell’XI secolo. Inoltre fungeva anche tradizionalmente da locanda per i pellegrini che erano diretti a Canterbury.

Attualmente il pub era gestito dalla catena Elite che lo descriveva come un pub di campagna, con ristorante una sala da pranzo privata tipicamente inglese. Ancora non note le cause dell’incendio.

