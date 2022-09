UK: la regina Elisabetta non amava sperimentare nuovi cibi, dice il suo ex chef

Torniamo in UK perché secondo il suo ex chef, la regina Elisabetta non amava molto sperimentare nuovi cibi. Anzi: rimandava indietro le proposte che non conosceva.

di Manuela 21 Settembre 2022

Si torna in UK perché qui l‘ex chef della regina Elisabetta ha rivelato che la Queen non amava sperimentare nuovi cibi. Anzi: quando le veniva proposto un nuovo piatto o una nuova ricetta, la rispediva indietro se non era convinta degli ingredienti.

È sempre Darren McGrady, l’ex chef sessantenne della regina, ha svelare questi retroscena. Come la maggior parte della persona, anche la regina aveva un palato abitudinario e specifico: non amava sperimentare e mangiava più o meno sempre le stesse cose.

Tuttavia Darren ha cercato più volte di farle conoscere piatti nuovi e ricorda di quella volta che le propose una ricetta che mandò la regina in completa confusione. Lo chef spiega che esiste un protocollo specifico da seguire prima di poter introdurre nuovi piatti nel menu del giorno. Quella volta McGrady le propose un piatto dal nome Veiler Farmer’s Daughter.

Come da prassi, prima di prepararlo e servirlo, Darren inviò alla regina la nota del menu del giorno contenente il nuovo piatto. Solo che la regina rimase assai confusa dal nome bizzarro e, senza pensarci due volte, rispedì la proposta indietro bocciandola in quanto non era stata informata degli ingredienti del piatto. E con humor squisitamente britannico, inviò anche una nota nella quale diceva “Chi o cosa sono le figlie velate del contadino?”.

Così lo chef ha dovuto scrivere tutta la ricetta, inclusi gli ingredienti e i vari passaggi, rimandandola di sopra alla regina per capire se potesse essere approvata o meno.