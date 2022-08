UK: la Regina Elisabetta mangia panini alla marmellata ogni giorno da quando era piccola

di Manuela 23 Agosto 2022

Pare che in UK (e non solo) ci sia un interesse quasi morboso nel sapere cosa mangi la Regina Elisabetta. Altrimenti non si spiega perché l’ex chef privato della regina, Darren McGrady, ogni tanto salti fuori per rivelare questo o quello. In questo caso lo chef ha svelato che c’è una cosa che la regina mangia praticamente quasi ogni giorno sin da quando era piccola: i panini con la marmellata.

Il fatto è che quando era piccola, nella stanza die bambini, a lei e alla sorella venivano serviti questi panini con la marmellata. Da allora la regina ha deciso che dovevano essere sempre presenti durante il tè pomeridiano. Il che spiega anche il perché dello spot promozionale insieme all’orsetto Paddington, a ben vedere.

Accanto a questi panini, poi, ci sono anche delle variazioni stagionali. Per esempio, la regina adora le fragole: se potesse ne mangerebbe sempre. In particolare, quando si reca nel castello di Balmoral in Scozia, ecco che le fragole fresche vengono raccolte in giardino e gustate a tavola.

Quando si tratta, poi, di mangiare anche gli scones con la gelatina, ecco che la sovrana ama aggiungere un po’ di panna rappresa. Ma pure qui la regina detta le sue regole: i condimenti vanno aggiunti in un ordine ben preciso. Prima si mettere la marmellata, poi la panna rappresa.

Talvolta il tè pomeridiano viene arricchito anche con i panini con i cetrioli (motivo per cui lo chef Gino D’Acampo avrebbe rifiutato di bere un tè con lei: non sopporta i panini al cetriolo) e con una speciale bevanda a base di gin. In effetti pare che la regina ami molto un cocktail a base di gin, il Pimm’s Royale (si mescola una parte di Pimm’s Gin e 2-3 parti di Sprite o limonata, aggiungendo poi limoni, fragole, menta, ciliegie e cetrioli, anche se pare che qualche membro della famiglia reale inverta le proporzioni).

McGrady ha parlato anche della tecnica di preparazione dei panini al cetriolo: si usa la polpa e non la buccia. Poi si spalma il formaggio cremoso alla menta su entrambe le fette di pane e poi si dispongono in mezzo le fettine di cetriolo. Talvolta questi panini vengono sostituiti con quelli al pomodoro e formaggio: entrambe le fette di pane vengono spalmate con burro salato e in mezzo si collocano pomodori e il formaggio Sage Darby.

Durante feste ed eventi, poi, la regina aggiunge anche un dolce, di solito con fragole e panna.