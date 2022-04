UK: in arrivo il ricettario ufficiale del Giubileo della Regina Elisabetta

Sempre nell'ottica di festeggiare il Giubileo della Regina Elisabetta, in UK arriva anche il ricettario ufficiale dell'evento. Ma quali ricette conterrà?

di Manuela 27 Aprile 2022

In UK non basta festeggiare il Giubileo della Regina Elisabetta con la maionese e il ketchup reali di Heinz o andando a bere nei pub (nei quali, nei giorni di festa, verrà temporaneamente allungato l’orario di apertura). No: abbiamo anche il ricettario ufficiale del Giubileo della Regina Elisabetta.

Si tratta del libro di cucina ufficiale, nato per celebrare i 70 anni di regno della Regina. Ma quali ricette conterrà? Beh, pare che ci saranno 70 ricette provenienti dalle ambasciate britanniche, fra ricette tipicamente inglesi e ricette ispirate alle influenze locali dei paesi delle varie ambasciate. Non mancheranno, poi, ricette che risultano essere la fusione di ricette inglesi e ricette tradizionali locali dei vari paesi.

Fra le ricette ci saranno anche:

quella della mince pie di “C”, il capo dell’MI6 (ok, la ricetta del capo degli 007 devo assolutamente provarla)

(ok, la ricetta del capo degli 007 devo assolutamente provarla) una ricetta dell’agnello al cardamomo dell’alta commissione di Nuova Delhi

la ricetta del budino di pane e burro al whisky dell’ambasciata di Washington DC

Molte delle ricette presenti sono state, effettivamente, servite durante le vari visite reali. Nel volume, poi, non mancheranno aneddoti relativi alle cene diplomatiche svoltesi negli ultimi anni.

La prefazione del volume è stata scritta dal principe Carlo e dalla duchessa di Cornovaglia (la foto della copertina che vedete sopra è stata da loro condivisa sull’account Instagram ufficiale di Clarence House). Nella didascalia della foto il principe Carlo ha spiegato che, di sicuro, mentre la nazione si unirà per festeggiare il Giubileo di platino di Sua Maestà, ecco che il cibo avrà un ruolo centrale sia nelle celebrazioni pubbliche che in quelle private.

Inoltre la coppia reale ha anche condiviso un’anteprima della ricetta della Seswaa and English Mustard ‘Sausage’ Rolls” (fatti con carne di manzo a lenta cottura), proveniente dall’Alto Commissario britannico Gaborone. Ecco qui il post in questione:

Il ricettario è stato scritto da Ameer Kotecha, fra l’altro coinvolta anche nel concorso ufficiale lanciato proprio dalla regina del Platinum Pudding. Tutti i proventi dei diritti d’autore derivanti dalla vendita del libro verranno poi donati agli enti di beneficenza del Queen’s Commonwealth Trust e del Prince of Wales’s Charitable Fund.

Il volume, al momento pre ordinabile, sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 28 aprile. Viene spontaneo chiedersi se sarà disponibile anche in Italia: starebbe benissimo accanto al ricettario di Downton Abbey.