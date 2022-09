UK, l’apicoltore reale rassicura le api di Buckingham Palace: la regina è morta, ma c’è un nuovo re

Seguendo un'oscura tradizione inglese, in UK l'apicoltore reale ha rassicurato le api di Buckingham Palace: anche se la regina è morta, adesso c'è un nuovo re da rispettare, seguire e per cui produrre miele.

di Manuela 12 Settembre 2022

Alcune tradizioni inglesi sono veramente affascinanti. Strane, certo, ma affascinanti. Come quella che vuole che in UK l’apicoltore reale abbia appena dovuto rassicurare le api di Buckingham Palace: ha spiegato loro che la regina è morta, ma che c’è comunque un nuovo re da rispettare e per cui produrre miele.

L’apicoltore reale in questione è John Chapple, ha 79 anni e da anni cura le arnie presenti a Buckingham Palace e Clarence House. Seguendo una tradizione arcana che si pensa possa risalire a secoli fa, ecco che, subito dopo la notizia della morte della regina Elisabetta, si è recato agli alveari. Qui ha deposto dei nastri neri legati con fiocchi sulle arnie e ha poi spiegato alle api che la loro padrona era morta.

Poi ha continuato rassicurandole: anche se la padrona era morta, al suo posto al comando c’era un nuovo padrone. Ha infine esortato le api a comportarsi bene anche con re Carlo III e a produrre miele anche per lui.

A dire il vero le api dovrebbero comunque gradire Carlo: un tempo il neo-re era famoso perché parlava con le piante. Questo strano rituale ha alla base un’antica superstizione secondo la quale non avvertire le api di un cambio di proprietario porterebbe gli insetti a non produrre più miele, ad abbandonare l’alveare o addirittura a morire.

Al Daily Mail Chapple ha spiegato nel dettaglio come si deve svolgere questo rituale. Quando muore il padrone degli alveari, ci si reca alle arnie, si posa il nastro nero con fiocco e si bussa a ogni arnia dicendo: “La padrona è morta, ma non andartene. Il tuo nuovo padrone sarà buono con te”. Chapple ha ripetuto il rituale per ciascuno dei due alveari di Clarence House e i cinque di Buckingham Palace.

Da 15 anni Chapple si occupa delle api reali. Si era presentato a palazzo anni fa, nonostante non avesse capito che quello era un vero e proprio colloquio di lavoro. Semplicemente aveva ricevuto un’email da parte del capo giardiniere di Buckingham Palace che gli aveva chiesto di venire a palazzo a parlare delle api. Chapple sulle prime aveva pensato che avessero un problema con le api, ma ha poi scoperto che in realtà il palazzo voleva allevare le api.

Anche adesso che è in pensione, continua ad occuparsi delle api in quanto l’apicoltura è il suo hobby. E visto che prima era l’apicoltore ufficiale della regina, adesso spera che gli sia confermato il titolo di apicoltore reale del re.

La morte della regina Elisabetta sta portando numerosi cambiamenti nel Regno Unito. Fra l’altro, molti prodotti ora dovranno cambiare di corsa l’etichetta in UK.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di Facebook]