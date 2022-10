UK: pasti a 2 sterline, così la Durham University aiuta studenti e personale in difficoltà

In UK la Durham University cerca di aiutare studenti e personale in difficoltà rivendendo i pasti avanzati della mensa a 2 sterline.

di Manuela 26 Ottobre 2022

Anche in UK la crisi economica si sta facendo sentire in maniera abbastanza pesante. Per questo motivo la Durham University ha deciso di aiutare studenti e personale in difficoltà rivendendo i pasti avanzati del college a sole 2 sterline.

L’università si è resa conto che gli studenti stanno chiedendo sempre più aiuti finanziari e borse di studio per riuscire ad andare avanti. Così, per sostenerli e ridurre lo spreco di cibo, ecco che vendono a studenti, staff o a chiunque si presenti, pasti sia caldi che freddi a 2 sterline.

Questi pasti vengono venduti tramite l’app Too Good To Go (attiva anche da noi in alcune città): l’applicazione collabora con le aziende offrendo “borse” di cibo avanzato fresco di giornata a prezzi notevolmente ridotti. Pasti come questi agli studenti costerebbero normalmente 3,95 sterline: in pratica l’università mette questi pasti invenduti alla metà del prezzo, dando così la possibilità agli studenti che vivono al di fuori del college di mangiare un abbondante pasto caldo.

In realtà sono diversi i college che sono stati coinvolti in questo programma: abbiamo il St. Mary’s College, il Van Mildert College, la St. Cuthbert’s Society, l’Hatfield College e l’University College.

Questa è solo l’ultima soluzione escogitata dall’Università di Durham per aiutare coloro che annaspano a causa dei rincari e dell’aumento dei costi della vita. In precedenza, per esempio, aveva stanziato più soldi per lo Student Support Fund e aveva anche modificato il limite massimo del Durham Grant Scheme. Anche la Biblioteca Bill Bryson dell’università si è attivata in tal senso, offrendo agli studenti cereali dalle ore 8 alle ore 9 nei giorni feriali, in modo da assicurarsi che tutti possano fare colazione prima di iniziare le lezioni.