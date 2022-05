UK: pub chiuso dopo 40 anni di attività potrebbe riaprire come asilo nido

In UK un pub che è stato chiuso lo scorso anno dopo 40 anni di attività potrebbe essere riconvertito in asilo nido.

Come riconvertite un pub chiuso la scorsa estate e attivo da 40 anni? In UK ci hanno pensato bene e hanno deciso che, forse, verrà trasformato in un asilo nido. Ovviamente la decisione deve essere ancora presa ufficialmente, ma i progetti puntano in quella direzione.

Il pub in questione è il Silver Jubilee di Heaton Norris. Chiuso dalla scorsa estate, ecco che Tiny Turtles Daycare ha presentato un progetto per convertire il pub in un asilo nido che ospiterà fino a 52 bambini. L’asilo sarebbe aperto dal lunedì al venerdì e potrà essere frequentato da neonati fino ad arrivare a bambini di cinque anni.

L’edificio di Hamilton Square ora è vuoto, ma il piano prevede di ricavarvi tre nuove aule, un’area giochi per bambini e una sala riunioni. Ovviamente non mancheranno, poi, un ufficio e una cucina. L’accesso alla struttura, invece, avverrà tramite un parcheggio condiviso con due supermercati.

Pare che il progetto sia assai gradito ai residenti in quanto nella zona scarseggiano gli asili. L’edificio non verrà ampliato, ma bisognerà modificare gli spazi interni per renderli adatti alla custodia dei bambini. Tuttavia è ritenuto uno spazio consono a questo uso viste le grandi superfici che sono richieste per i bambini piccoli.

Effettivamente, a ben pensarci, quale luogo migliore da trasformare in un asilo che non un ex pub? Immaginiamo già le esalazioni di decenni trasudare dalle pareti e andare a calmare i bambini più riottosi e agitati.

Certo che nel Regno Unito gli ex pub possono diventare qualsiasi cosa: quello preferito da Oliver Cromwell, per esempio, è diventato una casa di lusso.