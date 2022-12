UK: ristoranti, bar e pub ridurranno gli orari di apertura durante le feste natalizie

di Manuela Chimera 16 Dicembre 2022

Nonostante sia cosa arcinota che il periodo di Natale sia quello di solito più redditizio per ristoranti, bar e pub, ecco che in UK durante le imminenti feste natalizie molti locali e attività ricettive saranno costrette a ridurre l’orario di apertura. E anche i menu. Tutto per colpa della carenza di manodopera e di personale.

In UK locali chiusi a causa della mancanza di personale

Secondo i dati rivelati da UKHospitality in collaborazione con CGA di NielsenIQ, ecco che più del 32% dei locali ridurrà l’orario di apertura durante il periodo festivo, con il 35% dei ristoranti che ha in programma di semplificare i menu e il 13% che ridurrà anche i giorni di apertura. Praticamente un terzo di ristoranti, bar e pub sarà aperto di meno durante Natale e Capodanno e avrà un menu molto più essenziale e ridotto all’osso.

Secondo quanto riferito, tutto ciò si è reso necessario a causa della mancanza di manodopera. Kate Nicholls, amministratore delegato di UKHospitality, ha dichiarato che stanno affrontando un problema sistemico che persiste da anni e che richiede un’attenzione urgente da parte del governo. I dati contenuti nella 12esima edizione del report Future Shock, infatti, mettono nero su bianco quali sia l’impatto sulla vita reale di imprese e consumatori di questa cronica mancanza di personale.

Nicholls spiega che è molto triste vedere che le aziende debbano fare di tutto, come semplificare il menu e ridurre gli orari e i giorni di apertura, per poter fronteggiare questa situazione. In questo modo, oltre a rimetterci anche loro, si crea un disservizio per il consumatore, limitandone scelta e disponibilità.

Secondo Nicholls, il governo avrebbe a sua disposizione misure semplici per sbloccare il sistema di immigrazione, cosa che farebbe una gran differenza per le imprese. Per esempio, l’espansione del programma di mobilità giovanile all’UE27 potrebber fare miracoli per aumentare le persone presenti nel bacino lavorativo. La messa in atto di tali misure, unita a una riforma delle normative sull’apprendistato, aiuterebbe a evitare la chiusura di molte imprese del settore dell’ospitalità.

Il tutto, fra l’altro, in un periodo in cui gli scioperi ferroviari nel periodo che precede il Natale, potrebbero rivelarsi ancora più disastrosi per tutto il settore dell’ospitalità del Regno Unito.

Inoltre bisogna anche ricordare che molti pub potrebbero decidere di chiudere e “andare in letargo” durante l’inverno anche a causa dei rincari delle bollette (stare aperti gli costa di più rispetto a quanto riescono a guadagnare dopo aver pagato fornitori, materie prime e bollette).