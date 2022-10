UK: sposa chiede un rimborso per il buffet agli invitati che le hanno dato buca

In UK una sposa si è stufata e ha deciso di chiedere un rimborso di 100 euro per il buffet a tutti quegli invitati che le hanno dato buca all'ultimo momento. Perché pagare anche per loro?

di Manuela 5 Ottobre 2022

Beh, datele torto: in UK una sposa si è giustamente imbufalita per gli invitati che le hanno dato buca all’ultimo momento e ha deciso di vendicarsi chiedendo loro un rimborso di 100 euro per il buffet.

La sposa in questione ha spiegato che a pochi giorni dal matrimonio, diversi invitati che avevano assicurato la loro presenza, le hanno dato buca: non sarebbero andati al matrimonio. Ok uno, ok due, ma al quinto che le tirava pacco, ecco che la sposa si è arrabbiata.

Per questo motivo ha deciso di chiedere un rimborso di 85 sterline (al momento 100 euro al cambio) per andare in pari con la quota del buffet serale non rimborsabile. La sposta ha scritto un post sui social nella quale ha raccontato cosa sia successo.

A sei giorni dal matrimonio, ecco che cinque persone si tirano indietro. Solo che ogni volta che qualcuno dice che non verrà, agli sposti costa 85 sterline in più per il buffet serale. Il fatto è che gli sposi hanno invitato queste persone un anno fa, provvedendo poi a spedire gli inviti stessi sei mesi fa: non è che non li ha avvisati per tempo. Per questo le è venuta la tentazione di mandare loro la fattura del buffet.

Secondo la sposa non ci si può tirare indietro sei giorni prima della cerimonia. Tuttavia alcuni utenti le hanno dato torto: in un matrimonio è normale che ci siano persone che decidono di non venire all’ultimo minuto, soprattutto se invitate parecchio tempo fa. E sostengono che è normale nei matrimoni avere il 5% degli abbandoni all’ultimo minuto. Beh, non proprio: se ti avviso parecchi mesi prima, hai tutto il tempo per non organizzare cose più interessanti proprio in quella data. Se poi, invece, non avevi intenzione di venire sin dall’inizio, forse si fa più bella figura a dirlo subito che non a tirare buca all’ultimo.

All’opposto, invece, qui da noi ci sono sposi che si presentano in abito da matrimonio al ristorante, prenotandolo, ma senza dire che quello era un pranzo di matrimonio.