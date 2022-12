UK: supermercati Aldi presi d’assalto per l’energy drink lanciato da due YouTuber

di Manuela Chimera 31 Dicembre 2022

In UK i solenni britannici si sono riversati in massa nei supermercati Aldi. Anzi: i supermercati sono stati letteralmente presi d’assalto. Ma non per il motivo che pensate voi. No, non c’è nessuna carenza di materie prime e corsa agli approvvigionamenti. Tutto è stato causato dal lancio del nuovo energy drink di due famosi YouTuber.

Il marketing ha avuto l’effetto sperato: code infinite davanti ai supermercati per accaparrarsi l’indispensabile energy drink. Come? Anche gli inglesi si lamentavano dell’aumento dei prezzi e non sapevano come arrivare a fine mese? Beh, vabbè, che vuol dire, il fondo cassa destinato agli “eventuali energy drink di YouTuber famosi” è sempre lì, pronto a disposizione. Le cose importanti prima delle altre, giusto?

UK: i supermercati Aldi sopravvivranno all’energy drink Prime Hydratation?

I due YouTuber in questione sono KSI e Logan Paul, entrambi con milioni di follower ciascuno su YouTube. I due hanno pubblicizzato una collaborazione per promuovere Prime Hydratation, una bevanda energetica dal costo di 1,99 sterline a bottiglia (col cambio attuale siamo a poco più di due euro l’una). I due hanno anche creato un video su YouTube per promuoverla:

Qui si vedono gli YouTuber affrontarsi sul ring per aggiudicarsi il titolo di “Re dei Social”. A questo punto Logan spiega che, dopo un podcast, lui e KSI si sono resi conto di aver avuto due carriere parallele, ma che era inevitabile che i due prima o poi si incontrassero. E non solo sul ring. Da qui la nascita di questa collaborazione per creare un’energy drink che fosse privo di cafferina, quindi adatto anche a chi ha meno di 16 anni.

Nel video gli YouTuber spiegano che Prime Hydratation è composto da 850 milligrammi di elettroliti e 850 milligrammi di bcaas. È poi presente anche olio di cocco. Cinque i gusti previsti finora:

arancia

limone e lime

tropical punch

uva

mirtillo

Nel video Logan sostiene di aver creato una bevanda migliore come composizione e come gusto anche rispetto al Gatorade, quindi perché non dovrebbero superarlo? Si tratta solamente di aderire a un cambiamento culturale per quanto riguarda il settore delle bevande energetiche.

Sempre nel video i due YouTuber parlando degli altri energy drink come di dinosauri che hanno fatto il loro corso: ora è tempo del loro nuovo energy drink brillare. Il messaggio finale è che i due non sono più rivali, bensì soci in affari nell’azienda da loro stessi creata.

Ok, tutto molto bello (anche se non so se Gatorade abbia preso proprio benissimo il paragone), ma il fatto è che questa bevanda è stata messa in vendita in maniera razionata. Come spesso accade per prodotti similari, ecco che ciascuno cliente può comprare solo un numero limitato di bottiglie a testa (per evitare accapparramenti e successive rivendite online e prezzi maggiorati).

Il che ha fatto impazzire gli inglesi che si sono fiondati in massa nei supermercati Aldi, facendo code di ore e ore pur di accapparrarsi le ambite bottiglie. E non pensiate che in fila ci fossero solo adolescenti e fan dei due YouTuber, c’erano persone di tutte le età. Ecco un video dove potete vedere le code:

Il problema è che, oltre alle code, si sono inevitabilmente scatenate anche risse. Immaginate il momento dei saldi di I Love Shopping, ma con gli energy drink al posto di vestiti, scarpe e borse. E tutto per un energy drink che, a detta stessa dei due YouTuber, vuole surclassare il Gatorade, il che vuol dire che sarà in vendita per parecchio tempo. C’era proprio bisogno di fare ore di fila per comprarlo quando potevi aspettare qualche settimana per acquistarlo in tranquillità?